Xbox Store: arrivano EA Sports UFC 3, Wulverblade e Samurai Shodown 3

sono l principali novità della settimana su Xbox Store, come annunciato da Major Nelson tramite il consueto post sul suo blog.

Di seguito, andiamo ad elencarvi tutti i nuovi giochi e i pre-order disponibili su Xbox Store questa settimana:

Novità Xbox One

Samurai Shodown III

Wulverblade

EA Sports UFC 3 Champions Edition

Railway Empire

Asemblance

Preordini Giochi Xbox One

Shoppe Keep

Gravel

Ricordiamo che su Xbox Store sono attivi anche i nuovi Deals with Gold della settimana, con offerte su titoli come Forza Horizon 3, Fallout 4, WRC 7, Zombie Army Trilogy, Madden NFL 18 e FIFA 18. Sono ora disponibili anche i primi due Games with Gold di febbraio, ovvero Shadow Warrior per Xbox One e Split/Second per Xbox 360, retrocompatibile con One e One X.