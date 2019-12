Xbox Store: arrivano i nuovi Deals With Gold, proseguono i saldi Conto alla Rovescia

Neppure questa settimana Microsoft ha saltato il consueto appuntamento del martedì, e ha annunciato i nuovi Deals with Gold, gli sconti indirizzati agli abbonati a Xbox Live Gold.

Tra i Deals with Gold di questa settimana spiccano The Surge Augmented Edition a 9,99 euro, The Escapists a 3,59 euro, The Escapists & The Escapists: The Walking Dead Bundle a 4,99 euro,

Remothered: Tormented Fathers a 11,99 euro, Mordheim: City of the Damned - Complete Edition a 9,99 euro, Knights of Pen and Paper Bundle a 8,99 euro e Blood Bowl 2 - Legendary Edition a 7,49 euro. I Deals with Gold rimarranno disponibile per una settimana a partire da oggi.

Non vedete grossi tripla A in sconto tra i Deals with Gold? Non temete, quelli sono in sconto nell'ambito dei saldi Conto alla Rovescia di Xbox Store, che invece rimarranno attivi fino al prossimo 3 gennaio! Tra i prodotti proposti a prezzo scontato figurano Call of Duty: Modern Warfare (52,49 euro per tutti, 45,49 euro per gli abbonati Gold), Red Dead Redemption 2 (41,99 euro per tutti, 34,99 euro i Gold), Resident Evil 2 Remake (23,99 euro per tutti, 19,79 euro per i Gold), Assassin's Creed Odyssey (34,99 euro per tutti, 27,99 euro per i Gold) e FIFA 20 (41,99 euro per tutti, 34,99 euro per gli abbonati). Per una panoramica completa dei giochi attualmente scontati su Xbox Store vi rimandiamo a questo indirizzo.