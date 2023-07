Xbox Store, arrivano le Offerte Ultimate Game: Star Wars, Hogwarts Legacy e molti sconti

Con la conclusione deiFree Play days dell'Xbox Store con The Witcher 3 tra le grandi avventure gratis, è tempo di scoprire le nuove offerte che popolano la piattaforma digitale targata Microsoft. In quel di Xbox sono iniziate le Offerte Ultimate Game dedicate a grandi produzioni videoludiche uscite nel corso dell'anno e non solo.

Cercate nuove occasioni dopo i migliori sconti per l'estate con Alan Wake e Dragon Ball FigherZ tra le offerte Xbox? Tenetevi forte, perché tra le Offerte Ultimate Game troviamo nomi quali quello di Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare 2 e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco di ciò che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire:

Star wars Jedi Survivor passa da 79,99 euro a 59,99 euro;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition passa da 84,99 euro a 67,99 euro;

Elden Ring passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare II Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 43,99 euro;

NBA 2K23 per Xbox One passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Forza Horizon 5 Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 44,99 euro;

Fallou 76 The Pitt Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

F1 23 Champions Edition passa da 99,99 euro a 59,99 euro;

Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition passa da 69,99 euro a 45,49 euro;

Ghostwire Tokyo passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

Dead Island 2 Deluxe Edition passa da 74,99 euro a 59,99 euro;

Lego 2K Drive per Xbox One passa da 59,99 euro a 47,99 euro;

Destiny 2: L'Eclissi passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Diablo III Eternal Collection passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

EA Sports FIFA 23 Standard Edition per Xbox Series X/S passa da 79,99 euro a 19,99 euro;

Monster Hunter Rise Sunbreak passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

Miasma Chronicles passa da 49,99 euro a 29,99 euro;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Minecraft Dungeons Edizione Definitiva passa da 39,99 euro a 25,99 euro;

Saints Row passa da 69,99 euro a 27,99 euro;

Cuphead & The Delicious Last Coursa passa da 26,99 euro a 20,24 euro;

MLB The Show 23 Xbox One passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Cyberpunk 2077 passa da 69,99 euro a 27,99 euro;

Far Cry 6 passa da 69,99 euro a 17,49 euro.

La lunga carrellata di giochi in promozione è solo una minima parte delle grandi occasioni messe a disposizione degli utenti con le ultime offerte dell'Xbox Store.