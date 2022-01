Xbox Store: Assassin's Creed, Battlefield e tantissimi altri giochi in sconto

Come di consueto ogni martedì, i Deals with Gold su Xbox Store offrono ai giocatori una valanga di sconti per numerosi giochi Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 e l'Xbox originale. I titoli saranno in offerta solo per un periodo limitato, fino all'arrivo della nuova tornata di offerte.

Gli sconti saranno validi fino a lunedì 24 gennaio 2022: troverete di seguito alcuni dei giochi in offerta, ma non perdetevi la lista completa su Xbox Store. Tra i titoli in produzione troviamo i più recenti episodi di Assassin's Creed (Origins, Odyssey e Valhalla), oltre a numerosi esponenti di Battlefield, la serie di Gears of War e la trilogia di Fable tanto per citare alcuni nomi. Sconto anche per il season pass di Far Cry 6.

Sconti giochi Xbox Series X

Assassin’s Creed IV Black Flag – Season Pass Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Legacy of the First Blade Add-On 50% Countdown Add-On Sale7

Assassin’s Creed Odyssey – Season Pass Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Assassin’s Creed Odyssey – The Fate of Atlantis Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Assassin’s Creed Origins – Season Pass Add-On 60% Countdown Add-On Sale

Assassin’s Creed Rogue Xbox 360 (Back Compat) 60% Back Compat Sale

Assassin’s Creed Valhalla Season Pass Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Battlefield 1 EA Play 60% Spotlight Sale

Battlefield 1 Revolution Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Battlefield 3 Xbox 360 (Back Compat) (EA Play) 75% Back Compat Sale

Battlefield 4 EA Play 60% Spotlight Sale

Battlefield 4 Premium Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Battlefield Hardline Standard Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Battlefield Hardline Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Battlefield V Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Battlefield V Standard Edition Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Fable Anniversary Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 75% Back Compat Sale

Fable II Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 50% Back Compat Sale

Fable III Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 50% Back Compat Sale

Far Cry 2 Xbox 360 (Back Compat) 60% Back Compat Sale

Far Cry 3: Deluxe Bundle DLC Add-On 60% Back Compat Sale

Far Cry 4 Season Pass Add-On 67% Countdown Add-On Sale

Far Cry 5 Season Pass Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Far Cry 6 Season Pass Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Carmine Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Operation 4 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Operation 5 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Operation 6 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Operation 7 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Operations 8 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 Ultimate Add-On Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 – Free-For-All Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 – Operation 1 Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5 – Operation 3 Gridiron Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears 5: Hivebusters Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Gears 5: Year 1 Delta Bundle Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Gears of War Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 33% Back Compat Sale

Gears of War 2 Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 33% Back Compat Sale

Gears of War 3 Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 33% Back Compat Sale

Gears of War: Judgment Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 33% Back Compat Sale

Ricordiamo che i titoli evidenziati con il simbolo dell'asterisco (*) sull'Xbox Store sono in offerta solo per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e Xbox LIVE Gold.