Xbox Store: è tempo di avventure simulative con gli ID@Xbox Offerta Simulatore

Dopo aver festeggiato il weekend con gli Xbox Sale & Specials dell'Xbox Store, ecco che si torna alla carica con tante nuove promozioni che sono state accolte dal sito ufficiale del marchio gaming di Microsoft: l'Xbox Store è un ricettacolo di offerte e di sconti pensati per tutti i giocatori. Questa volta tocca però agli amanti delle simulazioni.

Il divertimento non finisce mai con le offerte dell'Xbox Store: ad essere in promo sul negozio troviamo titoli del calibro di Train Sim World 4, Car Mechanic, Gas Station Simulato,Cities Skyline, CraX Drift Racing, Cozy Grove e molto altro. Qui a seguire potete trovare un elenco completo dei giochi in saldo presso la sezione ID@Xbox Offerta Simulatore dell'Xbox Store:

Train Sim World 4 Deluxe Edition passa da 64,99 euro a 42,24 euro, con uno sconto del 35%;

Car Mechanic Simulator 2021 passa da 29,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 30%;

Gas Station Simulator passa da 19,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

Totally Accurate Battle Simulator passa da 19,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

Art of Rally passa da 24,99 euro a 13,74 euro, con uno sconto del 45%;

Boris The Rocket passa da 14,99 euro a 4,94 euro, con uno sconto del 67%;

Car Mechanic Simulator Classic passa da 16,99 euro a 5,09 euro, con uno sconto del 70%;

Cities Skylines Remastered passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Cities Skyline Xbox One Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Car X Drifting RAcing Online passa da 29,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto del 65%;

Frostpunk Complete Edition passa da 44,99 euro a 13,49 euro, con uno sconto del 70%;

Harvest Life passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%.

Xbox Store fa sempre rima con gaming a basso costo. La sezione di cui sopra è ricca di offerte più o meno interessanti e, soprattutto, alla portata di tutte le tasche.