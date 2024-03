Xbox Store, il meglio di Bandai Namco in promo con i nuovi sconti: offerte fino al 75%

Nel mese di marzo non sono mancate affatto le occasioni imperdibili sull'Xbox Store. Dopo i grandi saldi e le promozioni su giochi come Starfield, la piattaforma dell'ecosistema videoludico di Microsft ha pubblicato una nuova serie di scontistiche realizzate per gli utenti: parliamo delle offerte Bandai Namco. Quali prodotti ci sono in sconto?

Tra i nomi più popolari del momento troviamo Dragon Ball Z Kakarot, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e tante altre avventure imperdibili. A distanza di sole due settimane dai publisher spotlight sull'Xbox Store pensati per i gamer, iniziano diverse altre occasioni per recuperare titoli a prezzi scontati.

Tales of Arise Beyond the Dawn Edition passa da 59,99 euro a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

Dragon Ball Z Kakarot passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverick Edition - da 84,99 euro a 16,99 euro; sconto dell'80%;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

The Dark Pictures Anthologu The Devil in Me passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

11-11 Memories Retold passa da 24,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto dell'85%;

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections passa da 59,99 euro a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

Code Vein passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Digimon Survive passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Little Nightmares Complete Edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Little Nightmares II passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

One Piece Odyssey passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%.

Termina qui questa breve selezione di titoli dall'Xbox Store da poter recuperare ad un prezzo inferiore a quello di listino. Avete trovato la nuova avventura videoludica che vi farà compagnia in previsione dell'imminente weekend?