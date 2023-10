Xbox Store, il meglio dei Bandai Namco Publisher Sale: da Elden Ring a Dragon Ball

Mentre in casa Xbox si festeggia Halloween grazie alle offerte da urlo su Xbox Store con i saldi Shocktober, le pagine della piattaforma Microsoft accolgono a braccia aperte le ultime promozioni provenienti dal mondo Bandai Namco, con il meglio del meglio delle IP del publisher che aspettano soltanto voi. Ma quali giochi bisogna recuperare?

Dopo quanto visto per i AAA del momento in saldo con i Wishlist Sale dell'Xbox Store, giochi come Elden Ring, Ace Combat 7 Skies Unknown, Tekken 7 e Dragon Ball Z Kakarot sono pronti a raggiungere le librerie di tutti gli utenti. Qui di seguito vi riportiamo ciò che di interessante ha da offrire la suddetta sezione disponibile presso l'Xbox Store:

Le occasioni non mancano di certo presso l'Xbox Store; avete trovato il gioco che fa per voi? I Publisher Sale di Bandai Namco sono solo un assaggio di ciò che la piattaforma di Microsoft ha da offrire ai propri fan.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!