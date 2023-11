Xbox Store, il Black Friday comincia in anticipo! Centinaia di giochi a prezzo stracciato

Finalmente il momento è arrivato: dopo aver annunciato la marea di sconti per console, accessori e oltre mille giochi su Xbox per il Black Friday, l'Xbox Store ha dato il via al venerdì nero con un po' di anticipo. Il momento preferito dei videogiocatori e no è qui, con tante promozioni che danno il via ad un risparmio senza precedenti.

Vi siete tirati su di morale con le offerte del Single Day sull'Xbox Store per chi non ha un'anima gemella? Ora si può pensare al gaming in grande stile con le ultime promozioni: tra gli sconti del Black Friday di Xbox troviamo EA Sports FC 24, Assassin's Creed Mirage, Mass Effect Legendary Edition, Diablo IV, Hogwarts Legacy e tanto altro. Quanto divertimento per i fan Xbox!

Volete conoscere il meglio del Black Friday dell'Xbox Store? Allora vi riportiamo l'elenco di alcune delle riduzioni di prezzo avventure nella serata di oggi:

EA Sports FC 24 Standard Edition passa da 79,99 euro a 39,99 euro;

Assassin's Creed Mirage passa da 49,99 euro a 39,99 euro;

Mass Effect Legendary Edition passa da 69,99 euro a 13,99 euro;

EA Sports FC 24 Ultimate Edition passa da 109,99 euro a 54,99 euro;

Grand Theft Auto V Premium Edition passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

UFC 5 Deluxe Edition passa da 109,99 euro a76,99 euro;

Diablo IV - Standard Edition passa da 79,99 euro a 47,99 euro;

Hogwarts Legacy per Xbox Series X/S passa da 74,99 euro a 44,99 euro;

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 47,99 euro;

F1 23 passa da 79,99 euro a 31,99 euro;

Forza Motorsport Premium Add-Ons Bundle passa da 39,99 euro a 35,99 euro;

Lords of the Fallen passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Pacchetto Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty passa da 79,99 euro a 63,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare 3 passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Monster Hunter Rise Subreak passa da 39,99 euro a 23,99 euro;

Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Assassin's Creed Syndicate passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Assassin's Creed Unity passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Call of Duty Black Ops 2 passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Starfield passa da 79,99 euro a 63,99 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Call of Duty Black Ops passa da 29,99 euro a 14,99 euro.

Ce n'è per tutti i gusti con le nuove offerte dell'Xbox Store a tema Black Friday! Comprerete qualche gioco con le ultime promo rilasciate in casa Microsoft?