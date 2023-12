Xbox Store, il Black Friday deve ancora finire: nuove offerte sugli add-on

Gli scorsi giorni sono stati forieri di tante promozioni provenienti dal mondo Xbox: dopo aver visto i 1000 e oltre giochi su cui risparmiare dall'Xbox Store in vista dei Cyber Monday, è tempo di scoprire quanto ancora il Black Friday ha da offrire a giorni di distanza dalla sua conclusione: sono disponibili le offerte sugli add-on nell'Xbox Store.

Dal pass di Destiny 2 + L'Eclissi al Season Pass di Call of Duty Black Ops II, l'offerta contenutistica degli sconti sui contenuti aggiuntivi dall'Xbox Store per il Black Friday è ricca di occasioni da recuperare. Qui di seguito trovate quelle che sono le promozioni migliori, prima che sia troppo tardi; è tempo di risparmiare fino al 60% sugli add-on dei propri giochi preferiti:

Destiny 2: L'Eclissi + Pass annuale passa da 99,99 euro a 33,99 euro, con uno sconto del 60%;

Call of Duty Black Ops II Season Pass passa da 49,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

theHunter Call of the Wild Emerald Coast Australia passa da 7,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 25%;

Hogwarts Legact Pacchetto delle Arti Oscure passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Overwatch 2 Pacchetto Invasione passa da 14,99 euro a 10,404 euro, con uno sconto del 33%;

Dead Island 2 Expansion Pass passa da 29,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 25%;

Ace Combat 7 Skies Unknown Season Pass passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dle 60%;

Alan Wake: Il segnale passa da 6,69 euro a 1,67 euro, con uno sconto del 75%;

Alan Wake: Lo scrittore passa da 6,69 euro a 1,67 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed IV Black Flag Season pass passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Odyssey Season Pass passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Assassin's Creed Origins Season Pass passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%.

Vi è una valanga di add-on in saldo tra le pagine di Xbox Store; siete pronti a recuperare il meglio di questa sezione in vista di un Black Friday che si appresta a dire a tutti noi addio in via definitiva per quest'anno? Nel frattempo, però, le offerte continuano con i Super Risparmi dell'Xbox Store con grandi avventure a basso prezzo.