Xbox Store: Call of Duty WW2 Gold Edition e Conan Exiles tra le novità della settimana

Come ogni mercoledì, Larry "Major Nelson" Hryb ci tiene aggiornati sulle principali novità dell'Xbox Store. Questa settimana, tra i tanti titoli in arrivo, citiamo Call of Duty WWII Gold Edition, Trailblazers, Zombie Pinball e numerosi bundle dedicati ai giochi Bethesda.

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Trailblazers

Call of Duty WWII Gold Edition

DOOM + Wolfenstein II Bundle

InkSplosion

Zombie Pinball

Prey + Dishonored 2 Bundle

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Edition

Conan Exiles

Shantae Half-Genie Hero Ultimate Edition

Raging Justice

Subaeria

Rocket Wars

Preordini

Monster Slayers

Disco Dodgeball Remix

SEGA Genesis Classics

Lily's Epic Quest For Lost Gems

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold con protagonisti titoli del calibro di Assassin's Creed Origins e Destiny 2. Ricordiamo che gli abbonati Xbox Live Gold possono ora scaricare gratis i Games With Gold di maggio, tra cui Super Mega Baseball 2 e Streets of Rage Vintage Collection, a cui si aggiungeranno Metal Gear Solid V The Phantom Pain e Vanquish, gratis dal 16 maggio.