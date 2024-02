Xbox Store, il Capodanno lunare è qui: tantissime offerte su giochi imperdibili

Passano i giorni, ma non le occasioni per accaparrarsi titoli imperdibili ad un prezzo ridotto. Seguendo le orme di Steam con le offerte sulle migliori esclusive Xbox per i Lunar Sale, anche l'Xbox Store ha dato il via agli sconti dedicati al Capodanno lunare. L'elenco di giochi in saldo è lungo ed è composto da alcuni dei migliori AAA disponibili.

Con Armored Core VI Fires of Rubicon, Call of Duty Modern Warfare III, Hogwarts Legacy e Red Dead Redemption 2, il Capodanno lunare ha dato il via a nuovi sconti sull'Xbox Store. Come visto nel caso delle offerte THQ Nordic Sale disponibili sullo Store Xbox, la piattaforma targata Microsoft è restia a far terminare il divertimento per i propri giocatori. Qui di seguito trovate il piatto forte delle ultime offerte.

Armored Core VI Fires of Rubicon passa da 69,99 euro a 48,99 euro, con uno sconto del 30%;

Call of Duty Modern Warfare 3 Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 55,99 euro, con uno sconto del 30%;

Hogwarts Legacy per Xbox Series X|S passa da 74,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 40%;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Remnant II Standard Edition passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Abzu passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Alan Wake passa da 19,99 euro a 6,59 euro, con uno sconto del 67%;

Alan Wake 2 passa da 59,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

Alan Wake Remastered passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Alex Kidd in Miracle World DX passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

As Dusk Falls passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Assassin's Creed Rogue Remastered passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%.

Questa è solo una minima parte di ciò che è disponibile ad un prezzo vantaggioso tra le pagine dello Store del marchio Xbox. Siete pronti a nuovi acquisti grazie ai saldi dedicati al Capodanno lunare? È tempo di recuperare alcune delle avventure videoludiche più recenti e popolare del panorama del gaming.