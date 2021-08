Xbox Store: centinaia di giochi in grande sconto, ecco le migliori offerte della settimana

Tornano come di consueto ogni martedì i Deals with Gold su Xbox Store, con diverse centinaia di giochi in offerta per tutti gli utenti Xbox e con sconti ancora più interessanti per gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Tantissimi come sempre i giochi in offerta: possiamo trovare ad esempio vari episodi di Assassin's Creed e Far Cry, Cyberpunk 2077, Gears of War, la serie di Yakuza, giochi più vecchi e recenti di Star Wars e tanto altro ancora.

Di seguito eccovi una piccola lista delle numerose offerte dei Deals with Gold:

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 85% Ultimate Game Sale

8-Bit Armies Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

8-Bit Hordes Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

8-Bit Invaders! Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

[PROTOTYPE] Xbox One, Xbox Series X|S 80% Ultimate Game Sale

A Pixel Story Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

A Way Out EA Play 80% Ultimate Game Sale

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 50% Ultimate Game Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Ultimate Game Sale

Aces Of the Luftwaffe – Squadron – Extended Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Ultimate Game Sale

Adam’s Venture: Origins Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

AereA Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

Aery – A Journey Beyond Time Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Aery – Broken Memories Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Agatha Christie – The ABC Murders Xbox One, Xbox Series X|S 80% Ultimate Game Sale

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 85% Ultimate Game Sale

America’s Greatest Game Shows: Wheel of Fortune & Jeopardy! Xbox One, Xbox Series X|S 65% Ultimate Game Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 60% Ultimate Game Sale

Anthem EA Play 90% Ultimate Game Sale

Arcade Classics Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Ultimate Game Sale

ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Ultimate Game Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Asdivine Cross Smart Delivery 30% DWG*

Assassin’s Creed Antiquity Pack Xbox One, Xbox Series X|S 75% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Bundle: Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, and Assassin’s Creed Origins Smart Delivery 67%

Ricordiamo che utti gli sconti proseguiranno fino al 9 agosto 2021, mentre i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in offerta solamente per gli iscritti Gold e Game Pass Ultimate.