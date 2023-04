Xbox Store, in cerca di offerte? Arrivano tante promozioni, da Dying Light 2 a Rayman

Nuovo giorno nuove offerte per l'Xbox Store. Dopo le promozioni della piattaforma digitale della casa di Redmond su titoli del calibro di L.A. Noire, Dead Space Remake e Call of Duty Modern Warfare 2, è tempo di andare alla ricerca di nuove avventure in saldo nei lidi delle console dallo stemma verde crociato.

A meno di una settimana anche dai nuovi sconti su MGS 5 e Ace Combat 7 sull'Xbox Store, è tempo per gli utenti Xbox di vedere ciò che Microsoft ha in serbo per loro. Tra gli altisonanti nomi dei giochi in lista compaiono quelli di Assassin's Creed (dalla sua epoca d'oro con la collection di Ezio ai titoli più recenti appartenenti al nuovo corso del brand), Watch Dogs, Rayman Legends e molto altro, arrivando fino ad alcune produzioni più contemporanee quali Watch Dogs Legion, WWE 2K23 e non solo.

Qui di seguito vi riportiamo alcune delle promozioni più rilevanti:

Far Cry 6 passa da 69,99 euro a 17,49 euro;

Assassin's Creed The Ezio Collection passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Watch Dogs Legion Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 11,99 euro;

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 15,99 euro;

Assassin's Creed Syndicate passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Far Cry Prima passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Riders Republic Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro;

Rayman Legends passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

The Long Dark passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Battlefield 2042 Xbox One e Xbox Series X/S passa da 79,99 euro a 27,99 euro;

Battlefield V Edizione definitiva passa da 49,99 euro a 12,49 euro;

Mass Effect Legendary Edition passa da 69,99 euro a 17,49 euro;

Castlevania Lords of Shadow passa da 19,99 euro a 6,59 euro;

For Honor Standard edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Grand Theft Auto V /Xbox One e Xbox Series X/S) passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

I nomi in elenco sono parecchi e tra questi spiccano numerose produzioni alquanto recenti: vedasi, ad esempio, Far Cry 6 e Riders Republic, due delle tre esperienze targate Ubisoft pronte ad arrivare anche su Steam nel prossimo futuro.