Xbox Store: ecco come provare in anteprima la nuova interfaccia

Dopo i rumor della scorsa settimana, Microsoft ha ufficializzato l’arrivo di una nuova versione dello store Xbox, che a quanto promesso dal colosso di Redmond dovrebbe essere molto più intuitivo, rapido ed efficiente. Seguiteci in questa guida per scoprire come ottenerlo e provarlo in anteprima.

Nuove funzionalità

Sul sito ufficiale di Microsoft è apparsa una pagina ricca di nuove informazioni e screenshot sulle funzionalità introdotte dalla prossima rivisitazione dello store Xbox:

una migliore gestione dei filtri di ricerca grazie alla riprogettazione della funzionalità

rivisitazione della wishlist

gestione del carrello più semplice ed efficiente

possibilità di visualizzare e acquistare più comodamente titoli retrocompatibili delle generazioni Xbox e Xbox 360

Come accedere al nuovo store in anteprima

Microsoft conferma che l’aggiornamento del negozio verrà reso disponibile al pubblico solamente in autunno, ma che sarà possibile accedervi in anteprima grazie al programma Xbox Insider. Iscrivendovi al programma potrete beneficiare, oltre che della prova del nuovo store alcuni mesi prima del lancio ufficiale, anche di molti altri aggiornamenti in anteprima, sia del software di Xbox (o PC) sia di giochi, con versioni alpha e beta che vengono rese disponibili prima per i membri registrati a Xbox Insider.



Per iscrivervi al programma, aprite la pagina ufficiale dedicata, e selezionate Iscriviti Ora: verrete reindirizzati alla pagina di download dell’applicazione Hub di Xbox Insider, dalla quale, una volta scaricata, potrete effettuare la registrazione con il vostro account e controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti e demo in anteprima da provare. Dopo aver scaricato l’applicazione, semplicemente effettuate l’accesso con il vostro account di Microsoft, e verrete registrati come membri di Xbox Insider, e otterrete la possibilità di provare il nuovo aggiornamento dello store Xbox in anteprima. Per farlo è possibile che dobbiate comunque attendere qualche giorno, poiché Microsoft ha dichiarato che distribuirà l’aggiornamento gradualmente, a partire dal 5 agosto; in ogni caso non preoccupatevi se non doveste essere tra i primi a riceverlo, poiché in quanto membri di Xbox Insider vi sarete assicurati la possibilità di testarlo prima di chiunque altro.