Xbox Store, cominciano i grandi saldi: tra le promozioni c'è anche Starfield

Siete alla ricerca di nuovi sconti dopo quanto realizzato dall'Xbox Store con i saldi di EA su EA Sports FC 24, UFC e altro? Allora tenetevi forte, perché il meglio delle offerte è appena arrivato: lo Store di Microsoft ha dato il via alle promozioni sui giochi con il voto migliore. Di nomi in lista ve ne sono parecchi, ma quali per l'esattezza?

Tra le fila dei giochi a prezzo ridotto sull'Xbox Store troviamo Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Mirage e infine, non di certo per importanza, Starfield. Insieme alle occasioni da non lasciarsi sfuggire che seguono le orme degli Ubisoft Publisher Sale su Xbox, è il momento di scoprire il piatto forte di questa nuova selezione di titoli in promo.

Starfield - da 79,99 euro a 53,59 euro; lo sconto applicato ammonta al 33%;

Destiny 2 La Regina dei Sussurri va in offerta da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 passa da 44,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 60%;

Grand Theft Auto V per Xbox Series X|S passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Assassin's Creed Mirage passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Bundle Absolute Deduction - da 119,99 euro a 17,99 euro; lo sconto applicato ammonta all'85%;

Alien Isolation The Collection va in offerta da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto applicato del 75%;

Amnesia Rebirth passa in sconto da 24,99 euro a 16,24 euro. Il prezzo è stato ridotto del 35%;

Arise A Simple Story passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed IV Black Flag - da 19,99 euro a 7,99 euro; lo sconto applicato ammonta al 60%.

Questa è solo una piccola parte di quanto reso disponibile con l'ultima iniziativa targata Xbox Store. In calce alla notizia trovate in link a tutte le promozioni attualmente accessibili ai giocatori del marchio della casa di Redmond.