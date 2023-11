Xbox Store, i Cyber Monday Sale sono qui: oltre 1000 giochi su cui risparmiare

A distanza di alcuni giorni da quando l'Xbox Store ha cominciato in anticipo il Black Friday con centinaia di giochi a prezzo stracciato, ecco che la stessa piattaforma di Microsoft cala l'asso con altri sconti: nella giornata di oggi sono iniziati i Cyber Monday sale su Xbox Store, con moltissime occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Altro che fine delle promozioni; la festa è appena iniziata, con oltre 1000 giochi in saldo da recuperare ad un prezzo ridotto. Ma quali sono i titoli che vale la pena attenzionare? L'elenco è fitto di nomi: Starfield, EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1, Assassin's Creed Mirage, Diablo 4 e altre centinaia di prodotti che i videogiocatori vorranno acquistare prima che sia troppo tardi.

Proprio per questo, dicendo addio alle offerte del Single Day che tireranno su di morale ogni fan Xbox e al Black Friday, accogliamo l'ultima grande iniziativa di novembre con gli sconti migliori dall'Xbox Store. Pronti? Via!

Sono giunte le ultime occasioni di novembre per risparmiare sul gaming di fine anno. Siete soddisfatti di tutte le offerte videoludiche giunte nei giorni precedenti, o siete ancora alla ricerca di quella che faccia maggiormente a caso vostro?

