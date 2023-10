Xbox Store, desiderate i giochi più popolari? Tantissime serie famose in sconto su Xbox!

Nuovo giorno, nuove promozioni: dopo il meglio del meglio dell'offerta Game Pass Ottimizzata su Xbox Store, la piattaforma digitale verde crociata ha dato il via ad una campagna saldi dedicata ai migliori franchise esistenti nel panorama videoludico... E che franchise! I titoli in promozione sono di ottima qualità e attendono solamente voi.

L'Xbox Store non dice mai di no ai saldi, come visto nel caso dei Bandai Namco Publisher Sale con sconti su Elden Ring e Dragon Ball: adesso è il turno di una riduzione di prezzo su giochi del calibro di Battlefield 2042, Red Dead Redemption 2, far Cry 7, MLB The Show 23 e molto altro. Nella speranza che possiate trovare ciò che fa al caso vostro, non possiamo che rimandarvi all'elenco di cui sotto:

Battlefield 2042 per Xbox One e Series X/S passa da 79,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 70%;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Far Cry 6 Gold Edition passa da 99,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 75%;

MLB The Show 23 Xbox One passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 passa da 44,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 60%;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Batman Arkam Collection passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Batman Arkam Knight Premium Collection passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Star wars Battlefront II passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Capcom Fighting Bundle passa da 59,99 euro a 26,99 euro, con uno sconto del 55%;

Bundle Crash Team Racing Nitro Fueld e Spyro passa da 69,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 65%;

Crash Team Racing Nitro Fueld passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

Darksider Genesis passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Digimon Survive passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dragon Age Origins passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Age 2 passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Ball Z Kakarot passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Gotham Knights Deluxe Edition passa da 94,99 euro a 23,74 euro, con uno sconto del 75%;

Grand Theft Auto V per Xbox One e Xbox Series X/S passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition passa da 84,99 euro a 59,49 euro, con uno sconto del 30%;

Little Nightmares passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Liitle Nightmares II passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Mafia Definitive Edition passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%.

La lista è ricola di nomi. Avete trovato la promozione che più vi soddisfa presente nell'Xbox Store? Fateci sapere se passerete le vacanze di Halloween all'insegna del gaming in grande stile e a prezzi più che accessibili.