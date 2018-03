Xbox Store: Devil May Cry HD Collection e The Council tra le novità della settimana

La settimana corrente si presenta particolarmente ricca di novità per i possessori di Xbox: sono tantissimi i titoli approdati sunegli ultimi giorni, tra cui, Beast Quest, The Raven Remastered e Devil May Cry HD Collection

Nuovi Giochi Xbox One

The Council Episodio 1

Beast Quest

Spiral Splatter

Devil May Cry HD Collection

Pure Farming 2018

Q.U.B.E. 2

The Raven Remastered

TT Isle Of Man Ride On The Edge

Inoltre segnaliamo l'apertura dei preordini di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, disponibile su Xbox One dal prossimo 10 luglio. Ricordiamo che nella giornata di ieri sono partiti anche i nuovi Deals with Gold, le offerte della settimana che coinvolgono titoli come Wolfenstein II The New Colossus, Call of Duty Infinite Warfare, Goat Simulator e Farming Simulator 17, solamente per citarne alcuni.