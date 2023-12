Xbox Store, dicembre fa rima con Xbox Countdown Sale: oltre 1400 giochi in promozione

Il Black Friday doveva ancora finire sull'Xbox Store grazie alle nuove offerte per gli add-on, ma con dicembre la festa è appena iniziata. La fine dell'anno è dietro l'angolo, e proprio per questo Microsoft ha dato il via agli Xbox Countdown Sale. Con le nuove promozioni, è tempo di recuperare grandi avventure videoludiche a prezzo stracciato.

A poco più di una settimana di distanza dall'Xbox Winter Game Fest che porta in dote 33 nuove demo da scaricare, tra le fila dell'Xbox Store giunge un'ampia scelta di sconti da urlo: Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 2, Contra, Ikaruga e Fallout New Vegas sono solo alcuni dei nomi delle opere videoludiche dell'era Xbox 360 in sconto, ma il piatto forte degli Xbox Countdown Sale coinvolge Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage e chi più ne ha più ne metta.

A questo punto, non ci resta che rimandarvi all'elenco di cui sotto:

Asura's Wrath è ora acquistabile a soli 3,99 euro, con uno sconto dell'80% sul costo originale;

Alan Wake's American Nightmare è ora acquistabile a soli 2,37 euro, con uno sconto del 75% sul costo originale;

Call of Duty Black Ops è disponibile a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Modern Warfare 2 è sceso a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Modern Warfare 3 è acquistabile a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Contra è ora acquistabile a soli 1,19 euro, con uno sconto del 75% sul costo originale;

Fallout New Vegas è venduto a 2,49 euro, con una riduzione di prezzo che ammonta al 75%;

Ikaruga passa a 4,74 euro, con uno sconto del 50%;

Mass Effect passa a soli 4,99 euro, grazie ad uno sconto del 75%;

Psychonauts è venduto a soli 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Alan Wake 2 Deluxe Edition è disponibile a 63,99 euro; lo sconto applicato ammonta al 20%;

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition è acquistabile a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

Atomic Hearts Gold Edition è venduto a 59,99 euro; lo sconto totale ammonta al 40% del costo originale.

Lo store di Xbox è stato invaso dai saldi di fine anno; in calce alla notizia potete trovare un elenco completo di sconti da recuperare in vista dei recenti Xbox Countdown Sale rilasciati dalla casa di Redmond.