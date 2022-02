Xbox Store diventerà un sistema più aperto e tratterrà solo il 12% dalle vendite?

Sebbene Microsoft abbia annunciato lo scorso anno importanti cambiamenti per il suo store digitale, è altrettanto vero che la compagnia di Nadella ha sempre affermato che l'Xbox Store dovrebbe essere trattato in modo differente rispetto agli ecosistemi presenti su PC e smartphone.

La casa di Redmond trattiene il 30 percento sugli acquisti di giochi digitali su Xbox Store, proprio come fa ad esempio Apple con il suo App Store. Sebbene Microsoft abbia difeso questo modello di business durante il famoso processo Epic vs Apple, il colosso tecnologico sembra suggerire che renderà lo store di Xbox più aperto in una mossa che potrebbe ulteriormente cambiare il suo modello di business in futuro.

Microsoft ha svelato oggi una serie di 11 punti su cui si baserà il suo store, progettati per "assicurarci di fornire la migliore esperienza possibile a creatori e clienti di tutte le tipologie", come affermato dal presidente di Microsoft Brad Smith.

Smith ha precisato che "le piattaforme informatiche specializzate, ed in particolar modo le console da gaming, vengono vendute ai giocatori in perdita per stabilire un ecosistema solido e praticabile per gli sviluppatori di giochi. I costi vengono recuperati in seguito attraverso le entrate guadagnate nel negozio di console dedicato". Questo è di fatto il modello che rende gli abbonamenti e i giochi a supporto continuo come Call of Duty Warzone o Fortnite particolarmente profittevoli.



Al netto di ciò, Smith aggiunge che Microsoft dovrà necessariamente cambiare il proprio modello, soprattutto nel momento in cui diventa un'osservata speciale dagli organi antitrust per via della mega acquisizione di Activision-Blizzard. "Riconosciamo che dovremo adattare il nostro modello di business anche per lo store sulla console Xbox".

Microsoft ha confermato a The Verge che applicherà sette dei suoi 11 principi all'Xbox Store a partire da oggi, incluso il trattamento equo di app o giochi, la trasparenza su promozione e marketing e allineamento degli standard delle proprie app a quelle gestite da altre compagnie. Come suggerito da The Verge, in questo discorso potrebbe subentrare anche un taglio dal 30% al 12% legato al guadagno che Microsoft trattiene da ogni vendita su Xbox Store (su Windows Store è già stato effettuato il cambiamento). Non sarebbe nemmeno da escludere che possano essere aggiunti metodi di pagamento alternativi a quelli imposti attualmente sul marketplace, così da creare un collegamento diretto tra acquirente e sviluppatori e publisher. Una mossa del genere altererebbe in modo sostanziale il business di Microsoft, e sarà indubbiamente interesse degli organi regolatori andare a fare maggiore chiarezza sul piano che il colosso di Redmond ha intenzione di attuare nei prossimi anni.