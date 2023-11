Xbox Store: divertimento a mai finire con le offerte Game Pass Family

Mentre la community del servizio di gaming on-demand targato Microsoft celebra il gran bel mese di novembre di Xbox Game Pass con Wild Hearts e Like a Dragon Gaiden tra i tanti arrivi, ecco che su Xbox Store hanno preso piede in via ufficiale le Offerte Game Pass Family pronte ad entusiasmare innumerevoli utenti alla ricerca di nuovi titoli.

Il weekend è ufficialmente iniziato e, mentre si fa incetta di giochi con gli Xbox Sale & Specials sull'Xbox Store, ecco che giunge il momento di scoprire quali altri titoli sono disponibili ad un costo minore rispetto a quello di listino grazie alle ultime promo. Tra i prodotti in lista, accessibili ad un prezzo inferiore tramite abbonamento a Game Pass, troviamo nomi del calibro di Just Dance 2023, Abzu e molto altro. Qui a seguire vi riportiamo ciò che ha da offrire ai giocatori la nuova sezione dell'Xbox Store:

C'è una grande offerta di titoli su Xbox Store; avete trovato ciò che fa più al caso vostro?

