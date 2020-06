Xbox Store si evolve: in arrivo il supporto alle mod per i giochi PC

Dopo le anticipazioni sul nuovo design Mercury di Xbox Store, in rete spuntano le schermate della versione in Beta testing dell'app Xbox su Windows 10 che suggeriscono l'arrivo del supporto alle mod per i giochi PC installati attraverso il client di Microsoft.

A voler dar retta alle indiscrezioni raccolte dai partecipanti al programma Xbox Insider, l'applicazione Xbox ufficiale starebbe quindi per accogliere un importante aggiornamento che introdurrà il supporto alle mod per i titoli scaricati attraverso Xbox Store.

L'apertura all'immenso lavoro svolto dagli appassionati tramite le patch amatoriali e i pacchetti contenuti fan made, però, comporterà tutta una serie di "pericoli" per l'utente finale, come illustrato dalla casa di Redmond nel disclaimer, integrato nella nuova versione dell'app Xbox, che ricorderà agli utenti i rischi a cui potrebbero andare incontro abilitando il supporto alle mod. L'impossibilità di certificare la provenienza dei pacchetti di contenuti amatoriali, infatti, può esporre il proprio PC al pericolo di essere infettato da virus o trojan, e questo senza citare il problema dell'eventuale incompatibilità con gli update "ufficiali".

Nel momento in cui scriviamo, l'unico videogioco segnalato dagli utenti con il supporto alle mod tramite Xbox Store è lo strategico sci-fi Into the Breach, ma non è escluso che, per l'uscita dell'aggiornamento ufficiale dell'app Xbox su Windows 10, tale funzionalità venga estesa anche ad altri titoli, ivi compresi i giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.