Xbox Store, si festeggia il weekend: è tempo di scoprire gli Xbox Sale & Specials

Quale modo migliore per festeggiare il weekend, dopo l'inizio della recente serie Publisher Spotlight su Xbox Store, se non con altre promozioni e altri titoli da recuperare a prezzo stracciato? La caccia alla migliore offerta non si ferma mai e l'Xbox Store è invaso da sconti a mai finire con gli Xbox Sale & Specials.

Ma quali sono esattamente i giochi che hanno subito un drastico calo di prezzo fino al 75%? Tra questi troviamo Red Dead Redemption, Little Nightmares I & II, Immortals Fenyx Rising, Batman Arkham Collection e molto altro. Non c'è tempo da perdere: è ora di setacciare ogni angolo dell'Xbox Store per scoprire quali sono i migliori titoli da acquistare con questa nuova promo.

Red Dead Redemption 2 passa da 29,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

Little Nightmares I & II passa da 49,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

Immortals Fenyx Rising Gold Edition passa da 99,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Batman Arkham Collection passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

A Plague Tale Bundle passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Bundle Deduzione Assoluta passa da 119,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Assassin's Creed Rogue Remastered passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Assassin's Creed IV Black Flag Grido di libertà passa da 9,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Chronicles Trilogy passa da 24,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 70%;

Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs Legion passa da 129,99 euro a 25,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Assetto Corsa passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%.

Si direbbe che l'ondata di titoli in saldo sia terminata qui, ma è davvero così? La sezione degli Xbox Sale & Specials dello store è davvero ricca di offerte. Seguendo le orme delle tantissime serie famose in sconto su Xbox con i giochi più popolari in saldo su Xbox Store, ora giungono sulla piattaforma verde crociata tante occasioni da non lasciarsi sfuggire.