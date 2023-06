Xbox Store, è tempo di festeggiare l'estate: nuove offerte tra Cyberpunk e molto altro

Anche lo store di Microsoft accoglie al meglio l'estate con tanti saldi per i giochi Xbox del momento: i giochi Xbox Series X e One in sconto sono tantissimi con i saldi estivi, i quali albergano nell'Xbox Store da alcuni giorni a questa parte. Ma quali sono i titoli in promozione? Tra i grandi nomi in lista troviamo Cyberpunk 2077 e non solo.

Le offerte arrivate dopo tutti gli incredibili annunci dell'Xbox Games Showcase vedono dalla loro grandi occasioni per risparmiare su tantissimi prodotti. Proprio per questo, qui di seguito vi elencheremo ciò che di meglio ha da offrire l'Xbox Store:

Cyberpunk 2077 va in sconto da 69,99 euro a 27,99 euro;

The Crew 2 Special Edition va in sconto da 59,99 euro a 5,99 euro;

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition per Xbox One e Xbox Series X/S va in sconto da 99,99 euro a 39,99 euro;

Watch Dogs Legion Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 11,99 euro;

Crime Boss: Rockay City passa da 39,99 euro a 31,99 euro;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Dragon Ball Z KAkarot passa in sconto da 69,99 euro a 17,49 euro;

Tekken 7 Originals Edition passa da 99,99 euro a 14,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition passa in sconto da 49,99 euro a 24,99 euro;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint passa in sconto da 69,99 euro a 10,49 euro;

Far Cry 6 passa in sconto da 69,99 euro a 17,49 euro;

The Witcher 2 passa in sconto da 29,99 euro a 5,99 euro;

Dark Souls 3 Deluxe Edition passa da 94,49 euro a 47,24 euro;

Far Cry 4 passa in sconto da 29,99 euro a 5,99 euro;

Silent Hill HD Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro.

Tra grandi glorie del passato e produzioni videoludiche degli ultimi anni, l'Xbox Store ha davvero tanto da offrire ai propri utenti, complice l'ampio parco titoli a disposizione dei giocatori. Ormai l'estate è finalmente giunto ed è il momento di scoprire le offerte migliori per iniziare a videogiocare in occasione delle ferie di metà anno.