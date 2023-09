Xbox Store, il meglio degli FPS Sales: da Borderlands a Battlefield e Hell Let Loose

Ci sono nuovi sconti sull'Xbox Store per i giochi Xbox Series X/S e One e, nel corso degli ultimi giorni, la piattaforma digitale verde crociata ha accolto a braccia aperte gli FPS Sales. Tra i saldi del momento troviamo titoli come Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Hell Let Loose, Battlefield V, Borderlands 3 e molto altro.

C'è sempre da festeggiare in quel di Xbox Store, come nel caso del recente inizio degli sconti a tema The Game Awards con saldi su The Witcher 3, Dark Souls, ecc. Qui a seguire vi riportiamo ciò che di meglio ha da offrire la sezione dedicata alla sopracitata iniziativa degli FPS Sales:

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition passa da 119,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Hell Let Loose Anniversary Edition passa da 59,99 euro a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

Borderlands 3: Ultimate Edition passa da 99,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto de 70%;

Battlefield V Standard Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Metro Exodus Gold Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

41 Hour passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Atomic Heart Gold Edition passa da 99,99 euro a 69,99 euro, con uno sconto del 30%;

Battlefield 1 passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Battlefield 2042 Elite Edition Xbox One e Xbox Series X/S passa da 99,99 euro a 54,99 euro, con uno sconto del 45%;

Battlefield 4 passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65%;

Battlefield Hardline Standard Edition passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Star Wars Battlefront II passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Borderlands 3 Next Level Edition passa da 74,99 euro a 11,24 euro, con uno sconto dell'85%;

Borderlands The Handsome Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

broken Mind passa da 9,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dead Effect 2 passa da 11,99 euro a 3,59 euro, con uno sconto del 70%;

F.E.A.R 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry 3 Anniversary Edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry anthology Bundle passa da 179,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 75%;

Bundle Far Cry 4 + Far Cry Primal passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%.

Xbox Store è invaso dalle offerte, ma quale sarà la migliore per voi? Non esitate a farcelo sapere qui sotto nella sezione dedicata ai commenti. avete trovato l'esperienza videoludica che vi accompagnerà nel prossimo futuro?