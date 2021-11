Xbox Store: gioca gratis nel weekend a GR Breakpoint, Street Power Soccer e Vermintide 2

I curatori del "blog istituzionale" di Xbox Wire annunciano i protagonisti dei nuovi Free Play Days. L'ultima iniziativa promozionale organizzata da Microsoft offre l'accesso nel weekend a tre videogiochi da fruire gratis su console Xbox.

La ricca tavola videoludica imbandita dalla casa di Redmond per tutti gli iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate prevede l'accesso gratis, da oggi e per tutto il fine settimana, a tre esperienze digitali studiate per incontrare i gusti e le esigenze di tutte le tipologie di giocatori.

Con l'ultimo aggiornamento di Xbox Store, la scheda dedicata ai Free Play Days accoglie così lo sparatutto a mondo aperto Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, l'action fantasy a vocazione cooperativa Warhammer Vermintide 2 e l'esperienza sportiva arcade di Street Power Soccer.

Ciascuno dei videogiochi elencati può essere eseguito nel weekend senza alcuna limitazione sui contenuti, con la possibilità ulteriore di ottenere uno sconto tra il 50 e il 70% in base all'edizione desiderata. La fase di prova gratuita è già iniziata e si concluderà ufficialmente la sera di domenica 7 novembre, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X e Series S. Per degli approfondimenti ulteriori, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint e alla recensione di Warhammer Vermintide 2.