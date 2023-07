Xbox Store, i giochi più popolari a pagamento: è il ritorno in grande stile dei vecchi CoD

Mentre si pensa al futuro dell'iconica serie dei titoli di Call of Duty/b> con la conferma di Activision sul nuovo CoD che è Call of Duty Modern Warfare 3, il presente del noto brand videoludico è invece incentrato sulle grandi glorie del passato. Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del ritorno dei vecchi titoli al dominio delle vendite.

Ciò è accaduto grazie alla recente riapertura dei server dei vecchi Call of Duty con oltre 100mila giocatori connessi per Black Ops, con un risultato che ha stravolto ogni classifica di vendita nel panorama dell'Xbox Store e non solo: come riportato dalla pagina del sito di Microsoft dedicata ai giochi più popolai a pagamento, la classifica è controllata dal vecchio corso del franchise di CoD.

All'interno dell'elenco dei primi venti titoli troviamo infatti Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 e Black Ops 2 che tornano a dominare nell'Xbox Store. Ma quali sono gli altri titoli presenti? Qui di seguito vi riportiamo tutte le posizioni attuali:

Call of Duty Black Ops 2; The Crew 2 Gold Edition; Red Dead Redemption 2; F1 23 Champions Edition; NBA 2K23 per Xbox One; Cyberpunk 2077; Diablo IV Standard Edition; NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe; Call of Duty Modern Warfare 3; Call of Duty Modern Warfare 2; Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition; The Crew 2 Special Edition; EA Sports FIFA 23 Standard Edition per Xbox One; Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition; Grand Theft Auto V Premium Edition; Call of Duty Black Ops; NBA 2K23 per Xbox Series X/S; Minecraft; EA Sprots FIFA 23 Standard Edition per Xbox Series X/S; Star Wars Jedi Survivor.

Avete intenzione di ricomprare qualche vecchio CoD sull'Xbox Store? In tal caso, tenetevi forte per il viaggio alla riscoperta di queste glorie del passato, grazie alla riapertura dei server online.