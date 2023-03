Xbox Store, al via grandi offerte: CoD Modern Warfare 2, Monster Hunter Rise e tanto altro

Mentre Xbox Store ha dato il via ai Deals With Gold negli ultimi giorni, mettendo tantissimi giochi in offerta per i propri utenti, lo Store digitale della casa di Redmond si arricchisce con diversi nuovi sconti: tra questi abbiamo Modern Warfare 2, Monster Hunter Rise e molto altro, al fine di regalare nuove esperienze digitali ai giocatori.

Ma quali sono le offerte migliori attualmente presenti su Xbox Store? Di prodotti in sconto ve ne sono diversi, eppure tra i nomi presenti nella lista ve ne sono alcuni che spiccano fra tutti. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco di alcuni dei giochi da recuperare con l'occasione:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro

One Piece Odyssey passa da 69,99 euro a 48,99 euro

Dragon Ball The Breakers passa da 19,99 euro a 14,99 euro

Tekken 7 Originals Edition passa da 99,99 euro a 14,99 euro

Tales Of Arise Ultimate Edition passa da 99,99 euro a 39,99 euro

Monster Hunter Rise Edizione base passa da 39,99 euro a 19,99 euro

La Winter's Expansion di Resident Evil Village passa da 19,99 euro a 14,99 euro

Il bundle dedicato a Residen EVil 7 Gold Edition e Resident Evil Village Gold Edition passa da 79,99 euro a 39,99 euro

Steelrising Standard Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro

Call of Duty Modern Warfare 2 Edizione Cassaforte passa da 109,99 euro a 82,49 euro

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro

Control Ultimate Edition passa da 39,99 euro a 11,99 euro

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition passa da 54,99 euro a 21,99 euro

Lego Star Wars: La Saga Degli Skywalker passa da 59,99 euro a 23,99 euro

Grand Thedt Auto: The Trilogy - The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro con Gold

Tra le diverse offerte in evidenza proposte dallo store di Microsoft, possiamo osservare la presenza di tanti titoli targati Capcom, scontando per l'occasione dei Capcom Publisher Sale Monster Hunter e non solo. Questo è dovuto anche dalla recente conclusione dell'evento Capcom Spotlight, ricco di grandi annunci tra cui Resident Evil 4 e Exoprimal. Intanto, però, l'Xbox Store ha applicato innumerevoli sconti anche ad altre produzioni di alto calibro, tra cui il recente Call of Duty Modern Warfare 2 e tanto altro.