Xbox Store, si inizia il weekend con i saldi: ecco le offerte dedicate agli open world

Le grandi offerte a tema action/adventure su Xbox Store non bastano di certo a soddisfare i videogiocatori che vanno alla ricerca della migliore promozione da accaparrarsi. Dopo l'iniziativa di cui sopra, lo store Xbox accoglie a braccia aperte i saldi dedicati agli open world. Ma quali sono i migliori titoli presenti nella lista?

Potremmo citare giusto qualche esempio nominando No Man's Sky, Outer Wilds, Dragon Age e non solo, ma la sezione in questione è ricca di IP altisonanti con un prezzo budget accessibile per tutti, nella maggioranza dei casi. Tra gli sconti del 100esimo anniversario di WB su Xbox Store e quelli dedicati agli action/adventure, la festa non termina mai tra le pagine della piattaforma Xbox. Qui di seguito vi riportiamo quindi i titoli migliori open world in saldo:

The Elder Scrolls Online Deluxe Collection: Necrom passa da 89,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 50%;

Watch Dogs Legion Gold Edition passa da 99,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto dell'80%;

No Man's Sky passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Anthem edizione Legione dell'Aurora passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Outer Wilds passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

Biomutant passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Disciples: Liberation passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dragon Age: Origins passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Age 2 passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 75%;

Elex passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Elex II passa da 59,99 euro a 26,99 euro, con uno sconto del 55%;

Fade to Silence passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Bundle Far Cry 4 + Far Cry Primal passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Pacchetto Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition passa da 99,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Far Cry 6 passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Gotham Knights passa da 74,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 70%;

Port Royale 4 passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Risen (2009) passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Risen 2 Dark Waters passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%.

Siete interessati a saperne di più sulle promo open world presenti nell'Xbox Store? In tal caso, vi suggeriamo di scoprire l'elenco completo delle offerte tramite il link alla fonte presente in calce alla notizia.