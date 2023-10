Xbox Store: iniziano le grandi offerte a tema action/adventure per tutti!

Dal meglio degli FPS Sales su Xbox Store con furore, tramite le pagine ufficiali della piattaforma verde crociata targata Microsoft arrivano novità importanti: dopo una pausa di pochi giorni, tornano tante nuove promozioni grazie alle offerte action/adventure disponibili sullo store Xbox. Si tratta di una grande occasione a tempo limitato.

Come segnalato dallo stesso sito ufficiale, infatti, le offerte action/adventure su Xbox Store termineranno il 09/10. Affrettatevi, dunque, a recuperare i giochi più interessanti della lista: Remnant II, Lego Star Wars La Saga Degli Skywalker e Destroy All Humans sono solo alcuni dei tanti esempi, ma ma quali sono le scontistiche migliori al momento? Qui di seguito vi riportiamo parte dell'elenco completo:

L'elenco è ricco di grandi produzioni action/adventure in saldo sullo store Microsoft, con diverse occasioni da non lasciarsi sfuggire a seguito degli sconti del 100esimo anniversario di WB su Xbox Store.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!