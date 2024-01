Xbox Store, iniziano le offerte Successi Indipendenti ID@Xbox: ecco i saldi migliori

L'anno è iniziato nel migliore dei modi tra le pagine dello Store ufficiale Xbox: le offerte ultime opportunità hanno messo in sconto RoboCop, Avatar e molto altro sull'Xbox Store, seguendo la scia di quanto fatto nel periodo natalizio. Adesso, però, sono giunte altre promozioni: parliamo dei saldi dedicati ai Successi Indipendenti ID@Xbox.

Natale ha portato con sé tanti doni dall'Xbox Store, e nel 2024 non mancheranno le tante opportunità per risparmiare sui titoli che albergano tra le pagine della piattaforma. Ma quali sono i nomi più importanti dei Successi Indipendenti ID@Xbox dallo Store? Party Animals, Cult of the Lamb, Car Mechanic Simulator 2021 e altre IP danno il via alla nuova stagione di offerte videoludiche. Qui di seguito vi riportiamo quelle migliori:

Party Animals Deluxe Edition passa da 26,99 euro a 18,99 euro, con uno sconto del 30%;

Cult of the Lamb passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

Wobbly Life passa da 17,99 euro a 14,39 euro, con uno sconto del 20%;

Car Mechanic Simulator 2021 passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

60 Seconds! Reatomized passa da 9,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

Deeeer Simulator Il Tuo Tipico Simulatore di Cervo passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Anodyne passa da 9,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Arise A Simple Story passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Arcade Paradise passa da 19,99 euro a 10,99 euro, con uno sconto del 45%;

Art of rally passa da 24,99 euro a 13,74 euro, con uno sconto del 45%;

Backpack Twins passa da 11,99 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 30%;

The Banner Saga passa da 24,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Di offerte attualmente disponibili nella sezione dedicata ai Successi Indipendenti ID@Xbox sull'Xbox Store ve ne sono innumerevoli. Siete interessati a qualche nuova avventura videoludica indipendente? Se sì, quale? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.