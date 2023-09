Xbox Store, iniziano i saldi The Game Awards: sconti su The Witcher 3, Dark Souls e altro

Mentre il mondo dal marchio verde crociato punta lo sguardo in direzione dei tantissimi saldi su giochi Xbox Series X e one per il Tokyo Games Show, l'Xbox Store accoglie nuove promozioni per celebrare al meglio il mondo videoludico. È tempo delle offerte dedicate ai The Game Awards, con parecchi titoli in promozione per la grande occasione.

Tra i nomi in lista figurano quelli di Dark Souls, The Witcher 3, Dragon Age Inquisition, Red Dead Redemption 2 e molto altro. Ciò arriva soltanto a pochi giorni di distanza dagli sconti sugli Xbox Game Studios, sui giochi acclamati dalla critica sull'Xbox Store e tanto altro. Volete sapere le occasioni da non lasciarsi sfuggire? Qui di seguito vi elenchiamo le principali:

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition passa da 49,99 euro a 19,99 euro con uno sconto del 60%;

Dragon Age Inquisition Edizione Gioco dell'Anno passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Pacchetto Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty passa da 79,99 euro a 63,99 euro, con uno sconto del 20%;

Batman Arkham Knight passa da 34,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Batman return to Arkham passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Cyberounk 2077 passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Dark Souls II Scholar of the First Sin passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dark Souls III passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dredge passa da 24,99 euro a 19,99 euro;

Endling - Extinction is Forever passa da 29,99 euro a 19,49 euro con uno sconto del 35%;

Grand Theft Auto Online passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Grand Theft Auto V (Xbox One e Xbox Series X/S) passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Grand Theft Auto V (modalità Storia Xbox Series X/S) passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywaker passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%.

Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%.

L'elenco delle grandi promozioni sull'Xbox Store non termina qui. Qualora foste interessati a saperne di più, vi invitiamo a recuperare l'elenco completo tramite la fonte in calce alla notizia. Il divertimento è appena iniziato, grazie alle promozioni sullo store digitale verde crociato.