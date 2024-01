Xbox Store, iniziano i THQ Nordic Sale: da Biomutant a Elex e Darksiders 3

Sulla falsa riga di quanto fatto durante il precedente fine settimana, dopo che è stato passato il weekend all'insegna del gaming su Xbox con i Serie Publisher Spotlight, è giunto il momento per l'Xbox Store di dare il via ai THQ Nordic Sale, con un'iniziativa che ha messo in promozione tantissime avventure videoludiche.

Il 2024 è cominciato nel migliore dei modi tra le pagine dell'Xbox Store con le offerte dei successi indipendenti ID@Xbox e non solo. Negli ultimi giorni, però, la piattaforma digitale dell'ecosistema Microsoft ha messo a punto delle scontistiche a cui è impossibile dire di no: da Biomutant a Darksider III, passando poi per Elex II e Chronos Before The Ashes, tra i THQ Nordic Sale vi sono diverse perle da recuperare.

Ecco, allora, un elenco dedicato alle migliori offerte dei THQ Nordic Sale su Xbox Store:

AEW Fight Forever passa da 59,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

SpellForce Conquest of Eo passa da 29,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 25%;

SpongeBob The Cosmic Shake passa da 39,99 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 30%;

Trine 5 A Clockwork Conspiracy passa da 29,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 25%;

Biomutant passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Destroy All Humans Jumbo Pack passa da 79,99 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 65%;

Darksiders III Blades & Whip Edition passa da 79,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto dell'80%;

passa da 79,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto dell'80%; MX vs ATV Legends Leader Pack passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

ELEX II passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Wreckfest Complete Edition passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Black Mirror passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Chronos Before the Ashes passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%.

I titoli in promozioni sono diversi e questa è soltanto una piccola parte dell'offerta contenutistica disponibile in offerta tra le pagine dell'Xbox Store. Siete interessati ad una nuova avventura videoludica targata THQ Nordic? Allora è il momento di recuperare alcune delle IP giunte sul mercato sotto l'etichetta della software house.