Xbox Store: InkSplosion e Outbreak The Nightmare Chronicles tra le novità della settimana

Come ogni settimana Larry "Major Nelson" Hryb ci tiene aggiornati sulle principali novità dell'Xbox Store. Questa settimana, tra i tanti titoli in arrivo, citiamo InkSplosion e Outbreak The Nightmare Chronicles

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

InkSplosion

Outbreak: The Nightmare Chronicles

Stakes Winner (Neo Geo Classic)

Through the Woods

Battlezone Gold Edition

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold con protagonisti titoli del calibro di Monster Hunter World e Call of Duty WWII. Ricordiamo che gli abbonati Xbox Live Gold possono ora scaricare gratis i Games With Gold di maggio, tra cui Super Mega Baseball 2 e Streets of Rage Vintage Collection, a cui si aggiungeranno Metal Gear Solid V The Phantom Pain e Vanquish, gratis dal 16 maggio.