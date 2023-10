Xbox Store: il meglio del meglio dell'offerta Game Pass ottimizzata

"Saldi, saldi, saldi, quanti saldi"! Le occasioni del grande risparmio dall'Xbox Store continuano ad arrivare senza sosta: dopo aver visto le migliori produzioni in promozione con il meglio dei Bandai Namco Publisher Sale sull'Xbox Store, è tempo di scoprire nel dettaglio ciò che la sezione "offerta Game Pass ottimizzata" ha messo a disposizione.

Ottobre è in assoluto il mese del gaming, come visto con le offerte da urlo sui giochi Xbox con i saldi Shocktober. Ma volete sapere cosa c'è di interessante nella sezione dedicata a Xbox Game Pass? Tra Immortals of Aveum, Star Wars Jedi Survivors e Gotham Knights, lo Store di Xbox è invaso dagli sconti. Qui a seguire vi riportiamo l'elenco completo dei titoli in saldo:

La lista è ricca di grandi nomi; avete trovato il gioco che fa più per voi tra i titoli in promozione presso l'Xbox Store?

