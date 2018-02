Xbox Store: Mercenary Kings e Dandara tra le novità della settimana

Come sempre,ci tiene aggiornati sulle novità approdate nell'attraverso il suo sito. Questa settimana, sono arrivati nel negozio titoli come Mercenary Kings: Reloaded Edition

Ecco nel dettaglio tutte le novità:

Novità Xbox One

Nightmares From the Deep 3: Davy Jones

Mercenary Kings: Reloaded Edition

Marooners

Dandara

Samsara

Preordini Xbox One

Dinasty Warriors 9 (anche pre-download)

Overdriven Reloaded: Special Edition (anche pre-download)

Starpoint Gemini Warlords (anche pre-download)

Xenon Valkyrie+ (anche pre-download)

RiftStar Raiders (anche pre-download)

Quanto è interessante?







3 Segnala Notizia Segnala Errori

Ricordiamo che in questi giorni sono attivi anche i Deals With Gold con offerte su titoli come. Sono inoltre disponibili al download due dei Games with Gold di febbraio, ovveroper Xbox One eper Xbox 360, compatibile anche con One e One X.