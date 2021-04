Xbox Store: Microsoft sta inviando buoni sconto ad alcuni fortunati utenti

A quanto pare Microsoft ha deciso di fare un piccolo dono pasquale ad una ristretta cerchia di possessori di una console Xbox, dal momento che sono diverse le segnalazioni dei giocatori che si sono ritrovati con un buono gratuito da spendere sullo store.

Al momento non è chiaro quale sia il criterio utilizzato da Microsoft per distribuire questi codici, i quali hanno un valore di 10 dollari o 5 euro stando alle testimonianze dei giocatori italiani o stranieri che sostengono di averne ricevuto uno. Se siete curiosi di scoprire se rientrate tra i fortunati, non dovete far altro che dare uno sguardo ai messaggi ricevuti sulla vostra Xbox One o Xbox Series X|S: nel caso in cui ci fosse una notifica, potrebbe trattarsi proprio del messaggio di Microsoft con all'interno il codice da riscattare nell'apposita sezione dello store per ricevere il buono sconto.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, va precisato che questo buono sconto non ha alcun tipo di collegamento con il codice da 5 euro che si riceve facendo acquisti durante gli Sconti di Primavera su Xbox e chi ha ricevuto il messaggio non ha fatto spese nel negozio digitale del colosso di Redmond in periodi recenti.

Sapevate che di recente Xbox Live ha cambiato nome in Xbox Network e che presto non servirà più un abbonamento per giocare ai free to play?