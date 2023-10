Xbox Store Mobile arriva nel 2024 per l'insider Tom Warren

Secondo quanto rivelato da Tom Warren, il tanto rumoreggiato store mobile di Xbox sarebbe effettivamente in fase di sviluppo con un lancio previsto nel corso del 2024. Uno store alternativo a quelli di Apple, Google, Samsung e Amazon per poter scaricare giochi Xbox e applicazioni.

Non è la prima volta che si parla del lancio di Xbox Store per smartphone e tablet, una sorta di hub dove poter scaricare e accedere ai giochi e alle applicazioni Microsoft, Activision, Blizzard, King, Zenimax e Bethesda.

E del resto sono tanti i contenuti mobile di Microsoft, dalle app per la produttività (banalmente, pensiamo alla suite di Office) fino alle applicazioni ufficiali Xbox e Xbox Game Pass, senza dimenticare i giochi, da Mighty DOOM a Hearthstone Heroes of Warcraft, passando per Diablo Immortal, Candy Crush, Call of Duty Mobile e il prossimo Call of Duty Warzone Mobile.

Lo stesso Phil Spencer avevano annunciato la volontà di lanciare uno store Xbox per mobile nel 2024 e a quanto pare i lavori procederebbero spediti, stando al giornalista di The Verge. Come noto, proprio dal prossimo anno, Apple dovrà permettere l'accesso ad altri store alternativi ad App Store su iPhone e iPad e questo aprirà sicuramente interessanti spazi per la concorrenza, uno spazio che Microsoft sembra intenzionata ad occupare molto rapidamente.