Xbox Store, Natale porta con sé tanti doni: ecco i giochi da comprare sotto i 20 euro

Circa due settimane fa, l'Xbox Store ha dato il via alla festa; dicembre fa rima con Xbox Countdown Sale, ovvero con l'iniziativa che ha messo in promozione un quantitativo di titoli superiore ai 1400 giochi. C'è una vasta gamma di avventure tra cui scegliere, ma quali sono i migliori prodotti dall'Xbox Store sotto i 20 euro?

Tra Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops II, Red Dead Redemption 2, Fra Cry 6, Grand Theft Auto V e molto altro, la scelta potrà ricadere su innumerevoli progetti. Dicembre è stato ricco di occasioni imperdibili per gli utenti, come visto nel caso degli Xbox Winter Game Fest che hanno portato in dote 33 nuove demo da scaricare ad inizio del mese. Volere conoscere i giochi da recuperare immediatamente tramite le pagine dell'Xbox Store? Allora vi rimandiamo all'elenco qui sotto:

C'è una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Sull'Xbox Store vi sono tanti titoli in sconto da recuperare in occasione delle feste e del Natale ormai prossimo. Quale sarà la vostra avventura videoludica di fine anno?

