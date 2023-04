Xbox Store, nuovo giorno nuove offerte: da LA Noire a Dead Space Remake e Modern Warfare 2

Nuovo giorno, nuove offerte per i possessori di una console dell'ecosistema ideato dalla casa di Redmond con il marchio Xbox. Dopo il via agli ultimi sconti dell'Xbox Store con MGS5 e Ace Combat 7, all'interno del suddetto negozio online sono arrivate tante altre promozioni per altrettante incredibili avventure.

Di nomi presenti nella lista ve ne sono davvero tanti: tra i giochi attualmente in promozione troviamo esperienze videoludiche del calibro di Dead Space Remake, Call of Duty Modern Warfare 2 e alcuni classici senza tempo, quali L.A. Noire e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo solo alcune delle offerte che il marchio verde crociato ha realizzato per l'occasione:

Dead Space Remake va in sconto da 79,99 euro a 63,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle Cross-Gen è ora disponibile a 79,99 euro a fronte degli iniziali 51,99 euro;

NBA 2K23 per Xbox Series X/S va in sconto da 39,99 euro a 26,79 euro;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition passa da29,99 euro a 9,89 euro;

One Piece Odyssey Deluxe Edition va in sconto da 94,99 euro a 75,99 euro;

Forza Horizon 5 Premium Edition passa da 99,99 euro a 59,99 euro;

Cyberpunk 2077 è ora disponibile a 34,99 euro, a fronte degli iniziali 69,99 euro;

Saints Row Platinum Edition passa da 109,99 euro a 65,99 euro con Gold;

Temtem è ora disponibile a 33,74 euro grazie alle promozioni con il Gold;

Stessa cosa dicasi per L.A. Noire, che va da 39,99 euro a 19,99 euro con il sopracitato abbonamento Xbox;

I possessori di un abbonamento Live Gold potranno inoltre riscattare gratuitamente Peky Blinders: Mastermind

Di carne al fuoco ve n'è tanta, con nuovi giochi per Xbox Series X in super sconto grazie ai saldi su Xbox Store che mette a segno incredibili occasioni per tutti gli utenti.