Xbox Store, al via nuove offerte con i Plaion Publisher Sale: c'è anche Dead Island 2

Dalle pagine dell'Xbox Store, dopo che sono stati accolti a braccia aperte gli Ubisoft Publisher Sale, è giunto il momento di trovare qualche importante occasione tra le IP di una nuova carrellata di saldi: parliamo dei Plaion Publisher Sale, disponibili già da oggi. Quali sono i titoli più importanti in elenco presenti con le promo del momento?

Anche questa volta, l'Xbox Store ha messo a punto tante offerte interessanti: tra Dead Island 2, Payday 3, Saints Row, Metro Exudus e quant'altro, c'è una vasta gamma di titoli tra cui scegliere per prendere parte ad avventure videoludiche inedite. Sebbene alcuni di essi facciano parte dei nuovi giochi dei Free Play Days con Game Pass, i giochi disponibili in saldo potrebbero entrare in via definitiva a far parte della propria libreria digitale. Pronti a scoprire il meglio di questa selezione?

In calce alla notizia trovate il link all'elenco completo di offerte disponibili sull'Xbox Store al momento per i giochi pubblicati da Plaion nel corso del tempo.

