Xbox Store, è tempo di nuove offerte per il weekend: FIFA 23, UFC 4 e tanti sconti

Nuova settimana, nuovi giochi gratis dall'Xbox Store: sono attualmente in corso le iniziative dei Free Play Days sull'Xbox Store, ma la piattaforma digitale della divisione gaming di Microsoft ha dato il via a tante altre promozioni per iniziare al meglio il fine settimana ormai alle porte. Siete alla ricerca di qualche nuova avventura?

Avete mai sognato di competere nella Ultimate Fight Championship? Avete mai desiderato di far parte della vostra squadra di calcio preferita o di lottare a fianco e contro i personaggi del mondo anime di Akira Toriyama? In tal caso tenetevi forte, perché l'Xbox Store offre grandi sconti su UFC 4, FIFA 23, Dragon Ball Xenoverse 2 e molto altro. Siete curiosi di scoprire tutte le promozioni? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

EA Sports FIFA 23 Standard Edition per Xbox One è ora disponibile a soli 17,49 euro;

EA Sports FIFA 23 Standard Edition per Xbox Series X/S può essere comprato a 19,99 euro, con 60,00 euro di sconto sul prezzo consigliato;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 69,99 euro a 10,49 euro;

Fortnite - Pacchetto Leggende Estive passa da 15,99 euro a 7,99 euro;

Fortnite - Pacchetto Leggende Lava è ora acquistabile a soli 7,99 euro;

Mortal Kombat 11 è venduto a soli 11,99 euro, con uno sconto di 48,00 euro sul prezzo consigliato;

UFC 4 Deluxe Edition passa da 79,99 euro a soli 11,99 euro;

One Piece Pirate Warriors 4 Deluxe Edition (Xbox One) passa da 94,99 euro a 14,24 euro;

Forza Horizon 5: Hot Wheels passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Dragon Ball Xenoverse 2 - Conton City Vote Pack passa da 7,99 euro a 3,99 euro;

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition è ora acquistabile a soli 14,99 euro, con uno sconto pari a 84,99 euro rispetto al prezzo consigliato;

Naruto Shippuned Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto passa da 49,98 euro a soli 9,99 euro;

Pacchetto aggiuntivo premium di Forza Horizon 5 è ora disponibile a 24,99 euro, con un taglio al prezzo di listino pari a 25,00 euro;

Assetto Corsa Challengers Pack passa da 10,00 euro a 4,39 euro;

Mortal Kombat XL è ora acquistabile a soli 7,49 euro;

Rayman Legends passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

Huntodown passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Lego CITY Undercover passa da 59,99 euro a soli 8,99 euro, con 51,00 euro di sconto sul prezzo consigliato;

Homefront The Revolution passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Cuphead The Delicious Last Course passa da 7,99 euro a 6,79 euro;

Beyond Good & Evil HD è ora acquistabile a soli 2,84 euro, a fronte dell'iniziale spesa di 9,49 euro;

Far Cry 6 Game of the Year Edition passa da 119,99 euro a 35,99 euro;

Tekken 7 passa da 49,99 euro a 9,99 euro.

