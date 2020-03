Xbox Store, nuovi sconti e Deals With Gold: Red Dead Redemption 2, FIFA 20 e molto altro

Puntuale come ogni martedì, Larry "Major Nelson" Hyrb presenta la lista completa dei nuovi sconti e e Deals with Gold attivi su Xbox Store. Anche questa settimana, la selezione di giochi Xbox One e Xbox 360 è decisamente ricca e variegata.

Tra le promozioni particolarmente interessanti, possiamo ad esempio segnalare Red Dead Redemption 2, incluso nei Deals with Gold con uno sconto del 50% sulla versione Standard e del 60% su quella Ultimate. Scontati inoltre anche titoli quali Borderlands 3 o BioShock The Collection, un prodotto sicuramente interessante in attesa dell'arivo di BioShock 4. Sconti inoltre anche per EA FIFA 20, in diverse edizioni.

Giochi Xbox One

8-Bit Invaders! Xbox One Game 90% DWG

Adam’s Venture: Origins Xbox One Game 90% Spotlight Sale

Agent A: A Puzzle In Disguise Xbox One X Enhanced 50% DWG

Alien: Isolation Xbox Game Pass 60% DWG

Alien: Isolation Season Pass Add-On 60% Add-On Sale

Apex Legends – Bloodhound Edition Add-On 45% Add-On Sale

Apex Legends – Lifeline And Bloodhound Double Pack Add-On 45% Add-On Sale

Apex Legends – Lifeline Edition Add-On 45% Add-On Sale

ARK: Aberration Add-On 50% Add-On Sale

ARK: Extinction Add-On 50% Add-On Sale

ARK: Scorched Earth Add-On 50% Add-On Sale

ARK: Survival Evolved Season Pass Add-On 50% Add-On Sale

Assetto Corsa – DLC Season Pass Add-On 40% Add-On Sale

Assetto Corsa – Ferrari 70th Anniversary DLC Add-On 40% Add-On Sale

Assetto Corsa – Ready To Race DLC Add-On 40% Add-On Sale

Atlas (Game Preview) Xbox One Game w/ Free Trial 30% DWG

Batman: Arkham Knight Premium Edition Xbox Game Pass 50% DWG

Batman: Return To Arkham Xbox Game Pass 60% Spotlight Sale

Battlefield 1 Premium Pass Add-On 50% Add-On Sale

Battlefield V Premium Starter Pack Add-On 33% Add-On Sale

Bear With Me: The Complete Collection Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Bear With Me: The Lost Robots Xbox One Game 50% Spotlight Sale

BioShock: The Collection Xbox One Game 80% DWG

Black Desert – 1,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale

Black Desert – 10,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale

Black Desert – 2,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale

Black Desert – 3,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale

Black Desert – 6,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale

Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack Xbox One Game 50% Add-On Sale

Borderlands 3 Xbox One X Enhanced 50% DWG

Borderlands: Game Of The Year Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG

Cities: Skylines – Campus Add-On 50% Add-On Sale

Cities: Skylines – Industries Add-On 50% Add-On Sale

Cities: Skylines – Mass Transit Add-On 50% Add-On Sale

Cities: Skylines – Season Pass Add-On 50% Add-On Sale

Cities: Skylines – Season Pass 2 Add-On 50% Add-On Sale

Civilization VI Expansion Bundle Xbox One Game 25% Add-On Sale

Color Symphony 2 Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Darksiders 3 DLC Bundle Add-On 50% Add-On Sale

DayZ Livonia Add-On 20% Add-On Sale

Dead by Daylight: CURTAIN CALL Chapter Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: Darkness Among Us Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: Demise of the Faithful Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: Shattered Bloodline Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: The Stranger Things Chapter Add-On 30% Add-On Sale

Dead Rising 3 Season Pass Add-On 50% Add-On Sale

Dead Rising 4: Frank Rising Add-On 50% Add-On Sale

Death Squared Xbox One Game 65% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 100,000 Red Orbs Add-On 50% Add-On Sale

Devil May Cry 5 5 Blue Orbs Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 Deluxe Upgrade Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 In-game Unlock Bundle Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 Super Character 3-Pack Add-On 20% Add-On Sale

DiRT Rally 2.0 Year One Pass Add-On 33% Add-On Sale

EA Sports FIFA 20 Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

EA Sports FIFA 20 Champions Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

EA Sports FIFA 20 Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

EA SPORTS UFC 3 Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

EA SPORTS UFC 3 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

F1 2019 Anniversary and Legend Edition DLC Pack Add-On 50% Add-On Sale

F1 2019 Legends Edition DLC Pack Add-On 50% Add-On Sale

Fallout 4: Automatron Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 4: Contraptions Workshop Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 4: Far Harbor Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 4: Nuka-World Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 4: Season Pass Add-On 50% Add-On Sale

Fallout 4: Vault-Tec Workshop Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 4: Wasteland Workshop Add-On 40% Add-On Sale

Fallout 76 Standard Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG

Fallout 76 Tricentennial Edition Xbox One X Enhanced 40% DWG

Fallout 76 Tricentennial Pack Upgrade Add-On 40% Add-On Sale

FlatOut 4 : Total Insanity Xbox One Game 80% DWG

FLYING TIGERS: SHADOWS OVER CHINA Xbox One Game 50% DWG

Forza Horizon 3 VIP Add-On 75% DWG Gnomes Garden Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Gnomes Garden 3: The Thief of Castles Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Grand Theft Auto V – Megalodon Shark Cash Card Add-On 15% Add-On Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Great White Shark Card Bundle Xbox Game Pass 35% DWG

Gravel Season Pass Add-On 80% Add-On Sale

GRID Ultimate Edition Upgrade Add-On 33% Add-On Sale

Guacamelee! 2 Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Guacamelee! 2 Complete Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition Xbox Game Pass 75% Spotlight Sale

Hello Neighbor Xbox One Game 75% DWG

HITMAN – Game of the Year Edition Upgrade Add-On 70% DWG

Irony Curtain: From Matryoshka with Love Xbox Play Anywhere 50% DWG

It’s Quiz Time Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Kerbal Space Program: Breaking Ground Add-On 33% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Badass Santa Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Grim Treatments Weapon Bundle Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Headshot FX Bundle 2 Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Horzine Mark 7 Suit Bundle Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Horzine Supply Crate Key Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Ion Thruster Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Mrs. Foster Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Rhino Revolver Add-On 50% Add-On Sale

Killing Floor 2 – Santa’s Helper Outfit Bundle Add-On 50% Add-On Sale

Lords Of The Fallen Xbox One Game 85% DWG

Lords Of the Fallen – Complete Edition Bundle Add-On 80% Spotlight Sale

Lords Of The Fallen – Digital Complete Edition Xbox One Game 85% DWG

Lovecraft’s Untold Stories Xbox One Game 25% DWG

Mable & The Wood Xbox One Game 60% DWG

Mafia III Xbox One X Enhanced 75% DWG

Mafia III Season Pass Add-On 50% Add-On Sale

Monster Energy Supercross 2 – Season Pass Add-On 60% Add-On Sale

Monster Energy Supercross 2 – Special Edition Xbox One X Enhanced 60% DWG

Monster Energy Supercross – Season Pass Add-On 60% Add-On Sale

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 Xbox One X Enhanced 60% DWG

Monster Hunter: World Iceborne – Deluxe Kit Add-On 25% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Character & Palico Edit Voucher: Three-Voucher Pack Add-On 33% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Character Edit Voucher: Three-Voucher Pack Add-On 33% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Character Edit Voucher: Two-Voucher Pack Add-On 33% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Complete Gesture Pack Add-On 15% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Complete Handler Costume Pack Add-On 20% Add-On Sale

Monster Hunter: World – Deluxe Kit Add-On 25% Add-On Sale

Monster Hunter: World – DLC Collection Add-On 15% Add-On Sale

Monster Hunter: World – The Handler’s Sunshine Pareo Add-On 50% Add-On Sale

Mordheim: City of the Damned – Complete DLC Pack Add-On 50% Add-On Sale

MotoGP 18 Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

MX vs ATV All Out 2017 Honda Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs ATV All Out 2017 Husqvarna Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs ATV All Out 2017 Kawasaki Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale MX vs ATV All Out 2017 KTM Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs ATV All Out 2017 Suzuki Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs ATV All Out 2017 Yamaha Vehicle Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs. ATV Supercross Encore All-in-One Bundle Add-On 50% Add-On Sale

MX vs. ATV Supercross Encore Supercross Track Pack 1 Add-On 50% Add-On Sale

MX vs. ATV Supercross Encore Supercross Track Pack 2 Add-On 50% Add-On Sale

MX vs. ATV Supercross Encore Supercross Track Pack 3 Add-On 50% Add-On Sale MX vs. ATV Supercross Encore Supercross Track Pack 4 Add-On 50% Add-On Sale

MX vs. ATV Supercross Encore Supercross Track Pack Bundle Add-On 50% Add-On Sale

NBA 2K Playgrounds 2 Xbox One Game 67% DWG

NBA 2K Playgrounds 2 All-Star Pack – 16,000 VC Add-On 30% Add-On Sale

Need for Speed Heat Deluxe Edition Upgrade Add-On 50% Add-On Sale

Odallus: The Dark Call Xbox One Game 40% DWG

PAYDAY 2 – CRIMEWAVE EDITION – THE BIG SCORE Game Bundle Add-On 50% Add-On Sale

Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Xbox One Game w/ Free Trial 50% Spotlight Sale

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Edition Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Upgrade Add-On 50% Add-On Sale

Portal Knights Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Portal Knights – Druids, Furfolk, and Relic Defense Add-On 10% Spotlight Sale

Pure Farming 2018 Xbox One Game 60% DWG Pure Farming 2018 Digital Deluxe Edition Xbox One Game 60% DWG

Red Dead Redemption 2 Xbox One X Enhanced 50% DWG

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 60% DWG

RER2 Episode Four: Metamorphosis Add-On 60% Add-On Sale

RER2 Episode Three: Judgment Add-On 60% Add-On Sale

RER2 Episode Two: Contemplation Add-On 60% Add-On Sale Resident Evil 2 Extra DLC Pack Add-On 25% Add-On Sale

Resident Evil 2 – Deluxe Weapon: “Samurai Edge – Chris Model” Add-On 50% Add-On Sale

Resident Evil 2 – Deluxe Weapon: “Samurai Edge – Jill Model” Add-On 50% Add-On Sale

Resident Evil 2 – Original Ver. Soundtrack Swap Add-On 50% Add-On Sale

Reus Xbox One Game 90% Spotlight Sale RIDE 3 Xbox One Game 75% DWG

RIDE 3 – Gold Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG

RIDE 3 – Season Pass Add-On 75% Add-On Sale

Road to Ballhalla Xbox One Game 50% DWG Rocket League Xbox Game Pass 50% DWG

Skyforge: 105 000 Argents Add-On 20% Add-On Sale

Skyforge: 50 000 Argents Add-On 20% Add-On Sale

Skyforge: Starter Pack 3.0 Add-On 40% Add-On Sale Sonic Mania – Encore DLC Add-On 40% Add-On Sale

STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Upgrade Add-On 50% Add-On Sale

Stellaris: Deluxe Upgrade Pack Add-On 50% Add-On Sale

Stellaris: Leviathans Story Pack Add-On 50% Add-On Sale

Stellaris: Plantoids Species Pack Add-On 50% Add-On Sale

Stellaris: Utopia Add-On 50% Add-On Sale STELLATUM Xbox One X Enhanced 30% DWG

Super Street: The Game Xbox One Game 33% Spotlight Sale

Surviving Mars – Season Pass Add-On 33% Add-On Sale

The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 28,275 Currency Add-On 20% Add-On Sale

The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 6,000 Currency Add-On 20% Add-On Sale

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR Xbox One X Enhanced 70% DWG

The Outer Worlds Xbox Game Pass 50% DWG

The Witcher 3: Hearts Of Stone Xbox One Game 60% Add-On Sale

The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass Add-On 60% Add-On Sale

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood And Wine Add-On 60% Add-On Sale

They Are Billions Xbox One Game 20% DWG

Titanfall 2: Prime Titan Bundle Add-On 45% Add-On Sale

Tour de France 2018 Xbox One Game 75% DWG

Train Sim World: Northeast Corridor New York Add-On 50% Add-On Sale

Train Sim World: Ruhr-Sieg Nord Add-On 50% Add-On Sale

Train Sim World: West Somerset Railway Xbox One Game 50% Add-On Sale

Tyler: Model 005 Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Valkyria Chronicles 4 DLC Bundle Add-On 40% Add-On Sale

Warhammer: Chaosbane Xbox One Game 50% DWG

Warhammer: Chaosbane Deluxe Edition Xbox One Game 50% DWG

Warhammer: Chaosbane Magnus Edition Xbox One Game 50% DWG

We Are The Dwarves Xbox One Game 75% Spotlight Sale

World of Tanks – Fury Ultimate Add-On 30% Add-On Sale

World of Tanks – Tiger 131 Ultimate Add-On 30% Add-On Sale

World of Warships: Legends – Lend-Lease Raider Add-On 20% Add-On Sale

World of Warships: Legends – Pocket Battleship Xbox One Game 20% Add-On Sale

World of Warships: Legends – Super-dreadnought Add-On 20% Add-On SaleWRC 7 FIA

World Rally Championship Xbox One X Enhanced 85% DWG

Wreckfest Season Pass Add-On 20% Add-On Sale

Wreckfest – Backwoods Bangers Car Pack Add-On 20% Add-On Sale

Wreckfest – Goofy Roofs Pack Add-On 20% Add-On Sale

Wreckfest – Retro Rammers Car Pack Add-On 20% Add-On Sale

WWE 2K20 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% DWG

WWE 2K20 Originals: Wasteland Wanderers Add-On 35% Add-On Sale

XCOM 2 Xbox One X Enhanced 75% DWG

XCOM 2: Alien Hunters Add-On 50% Add-On Sale

XCOM 2: Anarchy’s Children Add-On 50% Add-On Sale

XCOM 2: Reinforcement Pack Add-On 50% Add-On Sale

XCOM 2: War of the Chosen Xbox One Game 60% Add-On Sale

XCOM: 2 Resistance Warrior Pack Add-On 50% Add-On Sale

XCOM: 2: Shen’s Last Gift Add-On 50% Add-On Sale Zenith Xbox One Game 65% Spotlight Sale

Alien Rage* Arcade 80% DWG

Alien: Isolation Season Pass* Add-On 60% DWG

Aliens: Colonial Marines Season Pass* Add-On 60% DWG

Borderlands: The Pre-Sequel* Games On Demand 70% DWG

Enemy Front* Games On Demand 85% DWG

Grand Theft Auto V* Games On Demand 50% DWG

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony* Add-On 60% DWG

GTA IV: The Lost and Damned* Add-On 50% DWG

L.A. Noire Rockstar Pass* Add-On 50% DWG MotoGP 15* Games On Demand 85% DWG

Rotastic* Arcade 80% DWG

Things on Wheels* Arcade 80% DWG

Come di consueto, le promozioni resteranno attive susolamente per un periodo di tempo limitato.