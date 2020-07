Xbox Store: offerte e doppi sconti sui migliori giochi per Xbox One

Microsoft lancia i nuovi Deals with Gold della settimana (validi fino al 20 luglio) con offerte sui migliori giochi Xbox One. Tornano anche i doppi sconti con prezzi ridotti fino al 30% per tutti e fino al 60% per gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo Monster Hunter World, Assassin's Creed Origins, Agony, Kingdom Hearts 3, EA Sports FIFA 20, Battlefield V, Darksiders 2 Deathinitive Edition e Control, solamente per citarne alcuni.

Sconti Xbox One

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 40% / 80% Double Discount Sale

Aery – Little Bird Adventure Xbox One X Enhanced 33% Spotlight Sale

Agony Xbox One Game 35% / 75% Double Discount Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One Game 25% / 50% Double Discount Sale

Assassin’s Creed Antiquity Pack Xbox One Game 75% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy Xbox One Game 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Chronicles: China Xbox One Game 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Chronicles: India Xbox One Game 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Chronicles: Russia Xbox One Game 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed III Remastered Xbox One X Enhanced 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One Game 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One Game 67% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition Xbox One X Enhanced 65% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Legacy of the First Blade Add-On 50% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Season Pass Add-On 50% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – The Fate of Atlantis Add-On 50% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 80% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Pack Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Gold Edition Xbox One X Enhanced 75% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Horus Pack Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Roman Centurion Pack Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – Season Pass Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – The Curse Of the Pharaohs Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones Add-On 60% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 50% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One Game 67% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition Xbox One Game 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Jack the Ripper Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack Add-On 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One Game 70% Ubisoft Forward Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One Game 67% Ubisoft Forward Sale

Assetto Corsa Xbox One Game 30% / 60% Double Discount Sale

Assetto Corsa Ultimate Edition Xbox One Game 30% / 60% Double Discount Sale

Aven Colony Xbox One Game 35% / 70% Double Discount Sale

Battlefield V Year 2 Edition Xbox One X Enhanced 30% / 60% Double Discount Sale

Black Desert – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 25% / 55% Double Discount Sale

Black Desert – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 30% / 60% Double Discount Sale

Black Paradox Xbox One X Enhanced 50% DWG

Blackguards 2 Xbox One Game 30% / 60% Double Discount Sale

Blasphemous Xbox One Game 25% / 50% Double Discount Sale

Bloodstained: Ritual Of The Night Xbox Game Pass 25% / 50% Double Discount Sale

Boggle Xbox One Game 25% / 50% Double Discount Sale

Bombslinger Xbox One Game 75% DWG

Call of Cthulhu Xbox One X Enhanced 75% DWG

Carnival Games Xbox One Game 35% / 75% Double Discount Sale

Castaway Paradise Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Citadel: Forged With Fire Xbox One X Enhanced 60% DWG

Cities: Skylines + Surviving Mars Xbox Game Pass 35% / 70% Double Discount Sale

Citizens of Space Xbox One Game 35% / 70% Double Discount Sale

Claire: Extended Cut Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Control Xbox One X Enhanced 25% / 50% Double Discount Sale

Creature in the Well Xbox Game Pass 35% Spotlight Sale

Crimsonland Xbox One Game w/ Free Trial 50% Spotlight Sale

Cryogear Xbox One Game 20% DWG

Darksiders Fury’s Collection – War and Death Xbox One Game 35% / 75% Double Discount Sale

Darksiders II Deathinitive Edition Xbox One X Enhanced 35% / 75% Double Discount Sale

Darksiders Warmastered Edition Xbox One X Enhanced 35% / 75% Double Discount Sale

DCL-The Game Xbox One X Enhanced 25% / 50% Double Discount Sale

Dear Esther: Landmark Edition Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Destiny 2: Forsaken Add-On 20% / 40% Double Discount Sale

Destiny 2: Shadowkeep Add-On 20% / 40% Double Discount Sale

Destiny 2: Upgrade Edition Add-On 17% / 33% Double Discount Sale

Devil May Cry 4 Special Edition – Lady & Trish Costume Pack Add-On 40% Publisher Sale

Devil May Cry 5 (With Red Orbs) Xbox Game Pass 50% Publisher Sale

Devil May Cry 5 Deluxe Edition (With Red Orbs) Xbox Game Pass 50% Publisher Sale

DiRT Rally 2.0 Xbox Game Pass 35% / 75% Double Discount Sale

DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition Xbox Game Pass 35% / 70% Double Discount Sale

Double Cross Xbox One Game 35% / 75% Double Discount Sale

Dragon Ball Xenoverse Xbox One Game 40% / 85% Double Discount Sale

Dragon Ball Xenoverse Super Bundle Xbox One Game 40% / 85% Double Discount Sale

Dragon’s Dogma: Dark Arisen Xbox One Game 67% Publisher Sale

Drawful 2 Xbox One Game 25% / 50% Double Discount Sale

Dungeon Rushers: Crawler RPG Xbox One Game 80% DWG

EA Sports FIFA 20 Champions Edition Xbox One X Enhanced 35% / 75% Double Discount Sale

EA Sports FIFA 20 Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 35% / 70% Double Discount Sale

Elea – Episode 1 Xbox One X Enhanced 90% Spotlight Sale

Everspace Xbox Play Anywhere 40% / 80% Double Discount Sale

F1 2019 Xbox One X Enhanced 35% / 75% Double Discount Sale

Fallout 76 Xbox Game Pass 20% / 40% Double Discount Sale

Fallout 76: Raiders & Settlers Content Bundle Add-On 2

Trovate la lista completa su Xbox Store o sul sito di Major Nelson linkato qui sotto nella fonte, ricordateci che le promozioni sono valide fino al 20 luglio, gli abbonati Gold raddoppiano lo sconto proposto, quindi approfittatene se siete interessati ad un gioco in particolare, questa è una buona occasione per risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino.