Xbox Store, le offerte per la famiglia ID@Xbox aspettano soltanto voi

Gli sconti sull'Xbox Store continuano per i gamer ma, nel frattempo, le pagine dedicate alle promozioni in quel di Xbox non terminano di certo qui: insieme alla suddetta iniziativa, infatti, arrivano le offerte per la famiglia ID@Xbox sull'Xbox Store. Ma cos'hanno di bello da offrire? I grandi nomi non mancano di certo, anche in questo caso.

Dopo l'ora dei regali sull'Xbox Store con un'esclusiva Xbox 360 gratis disponibile per tutti, è tempo di comprare giochi del calibro di Stray, Goat Simulator 3 e Slime Rancher andando a risparmiare rispetto al prezzo di listino. Volete conoscere le occasioni da non lasciarsi sfuggire questa volta? Qui a seguire trovate un elenco delle migliori scontistiche della sezione relativa alle promo ID@Xbox:

Stray: il prezzo intero era di 29,99 euro. Il nuovo prezzo è di 22,49 euro;

Goat Simulator 3: il prezzo intero era di 29,99 euro. Il nuovo prezzo è di 19,49 euro;

Slime Rancher: il prezzo intero era di 19,99 euro. Il nuovo prezzo è di 4,99 euro;

Ultimate Chicken Horse: il prezzo intero era di 14,98 euro. Il nuovo prezzo è di 7,49 euro;

Il Gioco Della Vita 2: il prezzo intero era di 23,99 euro. Il nuovo prezzo è di 11,99 euro;

Wobbly Life: il prezzo intero era di 16,99 euro. Il nuovo prezzo è di 13,59 euro;

Slime Rancher 2: il prezzo intero era di 29,99 euro. Il nuovo prezzo è di 22,49 euro;

LEGO Brawls: il prezzo intero era di 19,99 euro. Il nuovo prezzo è di 4,99 euro;

80's Overdrive: il prezzo intero era di 9,99 euro. Il nuovo prezzo è di 1,99 euro;

A Memoir Blue il prezzo intero era di 7,99 euro. Il nuovo prezzo è di 5,59 euro;

A Space for the Unbound: il prezzo intero era di 19,99 euro. Il nuovo prezzo è di 13,99 euro;

Bugsnax: il prezzo intero era di 24,99 euro. Il nuovo prezzo è di 12,49 euro;

Cardpocalypse: il prezzo intero era di 24,99 euro. Il nuovo prezzo è di 6,24 euro;

Cat Quest II: il prezzo intero era di 14,99 euro. Il nuovo prezzo è di 4,94 euro;

Dicey Dungeons: il prezzo intero era di 12,49 euro. Il nuovo prezzo è di 4,37 euro.

Xbox Store è un ricettacolo di offerte per tutti gli utenti e per ogni tasca. Avete trovato il prossimo titolo che entrerà nella vostra libreria digitale?