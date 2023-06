Xbox Store, le offerte di fine giugno: da Lego Star Wars ad Assassin's Creed

Dopo il turno di The Witcher 3 e Watch Dogs Legion tra i tanti giochi in sconto su Xbox Store, è il momento di scoprire le altre importanti promozioni messe a punto dalla piattaforma digitale di Xbox. Tra i saldi attualmente disponibili per gli utenti della casa di Redmond troviamo LEGO Star Wars La saga degli Skywalker e non solo.

Le grandi occasioni non mancano neanche in questo caso: dopo l'inizio dei festeggiamenti per l'estate con molte offerte dell'Xbox Store, è ora di scoprire le migliori offerte disponibili al momento. Qui di seguito vi elenchiamo le scontistiche più interessanti direttamente dalla pagina ufficiale del sito Xbox dedicato alle campagne promozionali attualmente attive sull'ecosistema Xbox:

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 27,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition passa da 99,99 euro a 29,99 euro;

Way of the Hunter: Elite Edition passa da 54,99 euro a 36,84 euro;

Worms W.M.D. passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

The Wolf Among Us passa da 14,99 euro a 7,49 euro;

Marvel's Midnight Suns Digital Edition per Xbox Series X/S passa da 79,99 euro a 39,99 euro;

Ultimate Edition di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands passa da 99,99 euro a 19,99 euro;

Biomutant passa da 39,99 euro a 17,99 euro;

Scorn passa da 39,99 euro a 21,99 euro;

Wo Long: Fallen Dynasty passa da 69,99 euro a 52.49 euro;

The Callisto Protocol per Xbox Series X/S passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Killing Floor 2 passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Baldur's Gate e Baldur's Gate II Enhanced Editions passa da 49,99 euro a 17,49 euro;

Edizione Deluxe di WWe 2K23 passa da 99,99 euro a 66,99 euro con Gold;

Anno 1800 Console Edition Deluxe passa da 49,99 euro a 39,99 euro con Gold;

SnowRunner 3 Year Anniversary Edition passa da 99,9 a 64,99 euro con Gold;

Battle Brothers passa da 27,99 euro a 13,99 euro con Gold;

Far Cry 4 passa da 29,99 euro a 5,99 euro con Gold.

Questa è solo una parte delle promozioni attualmente disponibili sull'Xbox Store, che ha accolto l'estate con grandi offerte per tutti e altrettanti saldi incredibili per gli abbonati al proprio servizio in abbonamento Xbox Live Gold.