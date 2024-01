Xbox Store, al via le offerte Ultima opportunità: RoBoCop, Avatar e molto altro

Natale ha portato con sé tanti doni dall'Xbox Store, ma adesso è giunto il momento di pensare all'anno che verrà e alle incredibili promozioni che sopraggiungeranno, come nel caso delle offerte Ultima opportunità approdate sullo Store Microsoft. Di giochi in saldo ve ne sono innumerevoli, con alcuni dei nomi di maggior spessore del 2023.

Qualche esempio? Tra i titoli più in voga troviamo Avatar Frontiers of Pandora, RoboCop Rogue City, Ghostrunner 2, Immortals of Aveum e chi più ne ha più ne metta. Dicembre ha fatto rima con gli Xbox Countdown Sale dell'Xbox Store, ma gennaio 2024 è interamente dedicato ad altre imperdibili promo. Qui a seguire trovate un elenco dei giochi migliori delle offerte Ultime opportunità dall'Xbox Store:

L'elenco di giochi in promozione è alquanto vasto. È il momento di festeggiare il 2024 con le offerte Ultima opportunità dall'Xbox Store, grazie alle quali sono disponibili innumerevoli titoli ad un prezzo irrisorio.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!