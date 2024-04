Xbox Store: un mare di giochi in sconto fino al 90% con le Offerte di Primavera!

Dopo aver onorato Akira Toriyama con uno sfondo dinamico Xbox di Blue Dragon, Microsoft dà ufficialmente inizio alle Offerte di Primavera su Xbox Store, una promozione che coinvolge centinaia di videogiochi con sconti fino al 90%.

Gli oltre 1.000 prodotti in sconto tra videogiochi, espansioni, edizioni speciali e pacchetti aggiuntivi coprono l'intero arco delle esperienze interattive fruibili su console, dalle produzioni first party più importanti degli Xbox Game Studios ai tripla A multipiattaforma più blasonati, passando ovviamente per le gemme indie e le produzioni cult del passato.

Scorrendo il lungo elenco delle offerte legate agli Xbox Spring Sale 2024 troviamo delle ghiotte occasioni di risparmio per videogiochi commercializzati nei mesi scorsi, come Robocop Rogue City (-35% 38,99 euro), Alan Wake 2 (-20% a 47,99 euro), Call of Duty Modern Warfare 3 (-40% a 47,99 euro) e Assassin's Creed Mirage (-40% a 29,99 euro).

Nella sconfinata lista dei videogiochi in sconto spiccano poi le offerte legate a Star Wars Jedi Survivor (-55% a 35,99 euro), Like a Dragon Infinite Wealth (-25% a 52,49 euro), Mass Effect Legendary Edition (-85% a 10,49 euro) e Suicide Squad Kill the Justice League (-50% a 39,99 euro).

Qualora foste interessati, sul sito di Xbox Store trovate l'elenco completo dei videogiochi in sconto nel corso delle Offerte di Primavera che iniziano quest'oggi, venerdì 5 aprile, e si concluderanno la sera di sabato 20 aprile.

