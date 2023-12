Xbox Store, al via le offerte Super Risparmi: grandi avventure a basso prezzo su Xbox

Mentre Phil Spencer auspica che Xbox Mobile Store possa aprire i battenti nel 2024, l'Xbox Store ha dato il via ad una nuova campagna saldi per tutti i giocatori facenti parte dell'ecosistema ideato dalla casa di Redmond. È tempo di incredibili promozioni da non lasciarsi sfuggire, soprattutto con l'avvicinamento delle vacanze natalizie.

Con i Cyber Monday di Xbox Store e gli oltre 1000 giochi su cui risparmiare ormai alle spalle, è tempo di scoprire quelli che sono i titoli facenti parte della sezione "Offerta Super Risparmi" dello Store di Xbox. Tra i prodotti in elenco si annoverano esperienze videoludiche del calibro di Far Cry, Gotham Knights, Alan Wake, Alien Isolation e molto altro ancora. Qui di seguito trovate il meglio delle promozioni sopracitate:

Gli sconti non finiscono qui: l'Xbox Store è invaso dalle promozioni, molte delle quali costituiscono delle grandi occasioni per tutti i giocatori.

