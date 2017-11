Xbox Store: l'opzione Invia come Regalo è disponibile per tutti

Una delle funzionalità introdotte con l'ultimo aggiornamento Beta diè ora disponibile per tutti gli utenti: parliamo della possibilità di regalare contenuti digitali, opzioni fino ad oggi riservata ai soli membri Insider e ora ufficialmente attiva.

A partire da oggi dunque su Xbox Store troverete l'opzione "Invia come Regalo" nella pagina prodotto di ogni contenuto, questo vuol dire che è finalmente possibile regalare giochi, film e DLC a una terza persona, semplicemente indicando l'indirizzo email o l'Xbox ID del destinatario.

Nel caso il regalo non fosse gradito, l'utente potrà ottenere un rimborso da Microsoft a patto che il contenuto digitale non sia mai stato avviato. Dal sistema di regali sono esclusi i giochi in preordine, i giochi retrocompatibili e gli acquisti in-app come monete e crediti.